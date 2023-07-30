الأحد 30 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

"تحليل السلوك التطبيقي لتحسين الوظائف واللغة لدى الأطفال" في رسالة دكتوراة بجامعة عين شمس

الباحث مع لجنة الحكم
الباحث مع لجنة الحكم والمناقشة

حصل الباحث محمد رجب شرابي، على درجة الدكتوراة بتقدير ممتاز من جامعة عين شمس، في رسالة بعنوان " تحليل السلوك التطبيقي مدخل لتحسين الوظائف التنفيذية واللغة التعبيرية لدي الأطفال الذاتويين".

محمد رجب شرابي يحصل على درجة الدكتوراة من جامعة عين شمس

وجاءت الرسالة تحت إشراف الأستاذة الدكتورة سناء محمد سليمان، أستاذ علم النفس التعليمي بكلية البنات للآداب والعلوم والتربية بعين شمس، والأستاذة الدكتورة عواطف إبراهيم شوكت، أستاذ علم النفس المساعد بكلية البنات للىداب والعلوم والتربية بـ جامعة عين شمس.

 

وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من الدكتورة سناء محمد سليمان ، والدكتورة عواطف إبراهيم، والأستاذه الدكتورة نعمة سيد خليل أستاذ علم النفس بكلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر، والأستاذة الدكتورة ماجي وليم يوسف أستاذ علم النفس المساعد بكليه البنات للآداب والعلوم والتربية بجامعه عين شمس.

 

يذكر أن "شرابي" متخصص في التربية الخاصة، ويحاضر في العديد من المراكز البحثية، ومراكز تعديل سلوك الأطفال، والأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب عمله كمحاضر معتمد في مجاله داخل وخارج مصر.

مواد متعلقة

وزير الأوقاف يناقش رسالة دكتوراة فى الدراسات الأدبية والنقدية بجامعة دمنهور

باحث مصري يناقش أول رسالة دكتوراة بالجزائر عن "دور الإعلام في تعظيم القيمة المضافة للأحداث الرياضية"

رسالة دكتوراة بـ"إعلام المنوفية" تناقش "دور الإنترنت فى تشكيل الوعي السياسى للمرأة المصرية"

مناقشة رسالة دكتوراة شرفية لباحث متوفى في جامعة القاهرة

وزير المالية يترأس لجنة مناقشة رسالة دكتوراة بتجارة سوهاج
الجريدة الورقية