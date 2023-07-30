"تحليل السلوك التطبيقي لتحسين الوظائف واللغة لدى الأطفال" في رسالة دكتوراة بجامعة عين شمس

حصل الباحث محمد رجب شرابي، على درجة الدكتوراة بتقدير ممتاز من جامعة عين شمس، في رسالة بعنوان " تحليل السلوك التطبيقي مدخل لتحسين الوظائف التنفيذية واللغة التعبيرية لدي الأطفال الذاتويين".

محمد رجب شرابي يحصل على درجة الدكتوراة من جامعة عين شمس

وجاءت الرسالة تحت إشراف الأستاذة الدكتورة سناء محمد سليمان، أستاذ علم النفس التعليمي بكلية البنات للآداب والعلوم والتربية بعين شمس، والأستاذة الدكتورة عواطف إبراهيم شوكت، أستاذ علم النفس المساعد بكلية البنات للىداب والعلوم والتربية بـ جامعة عين شمس.

وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من الدكتورة سناء محمد سليمان ، والدكتورة عواطف إبراهيم، والأستاذه الدكتورة نعمة سيد خليل أستاذ علم النفس بكلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر، والأستاذة الدكتورة ماجي وليم يوسف أستاذ علم النفس المساعد بكليه البنات للآداب والعلوم والتربية بجامعه عين شمس.

يذكر أن "شرابي" متخصص في التربية الخاصة، ويحاضر في العديد من المراكز البحثية، ومراكز تعديل سلوك الأطفال، والأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب عمله كمحاضر معتمد في مجاله داخل وخارج مصر.