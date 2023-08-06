السبت نتيجة المرحلة الاولى لتنسيق الجامعات

يعتمد يوم السبت القادم الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالى نتيجة المرحلة الاولى لتنسيق قبول الناجحين فى الثانوية العامة بالجامعات والمعاهد .يعلن الوزير الحد الادنى الذى قبلته كل كلية والاعداد التى تم قبولها ومواعيد بدء المرحلة الثانية والحد الادنى لتنسيق المرحلة .

من المقرر بدء المرحلةالثانية وقبل الاخيرة يوم الاثنين بحد ادنى 70%للعلمى و60%للادبى وافق المجلس الاعلى للجامعات على زيادة اعداد المقبولين بالكليات بنفس الزياده فى اعداد الناجحين عن العام الماضى وادى زيادة اعداد المقبولين الى وقوع انخفاض فى الحد الادنى للقبول بكليات القمة عن مستوى الحد الادنى العام الماضى ..

يرشح الطلاب وفقا لترتيب الرغبات والاعداد المقرر قبولها بكل كلية وقواعد التوزيع الجغرافى والحد الادنى المقرر لكل كلية.يوجد امام طلاب المرحلة الثانية التى ستبدا يوم الثلاثاء القادم 486.436مكان بالجامعات والمعاهد كشفت مؤشرات القبول بعد زيادة الاعداد واستيعاب اصحاب المجاميع التكرارية ان الحد الادنى للقبول بالكليات سيكون منخفض عن العام الماضى بفارق يتراوح بين 1.5%و2.5%واوضحت المؤشرات ان طلاب المرحلة الاولى شغلو جميع الاماكن الشاغرة بكليات الطب وتصل لاكثر من 7 الاف مكان وطب الاسنان 1800مكان والصيدلة 8الاف و500 مكان كما شغل طلاب الرياضيات جميع الاماكن الشاغرة بكليات الهندسة والبترول والتعدين التى اعتلت قمة كليات الرياضيات باعلى حد ادنى من الدرجات ومن المنتظر تبقى اماكن بكليات الهندسه امام طلاب المرحلة الثانية كما شغل طلاب الادبى جميع الاماكن الشاغرة بكليات الاقتصاد والعلوم السياسية والالسن ومعظم الاماكن النظامية بكليات التجارة والاداب والحقوق . ويتبقى اماما طلاب المرحلة الثانية اماكن شاغرة بكليات الانتساب الموجة والزراعة والتربية والكليات النوعية والتربية الموسيقية والخدمة الاجتماعية .

اكد سيد عطا المشرف العام على مكتب التنسيق اعلان النتائج على مواقع التنسيق الالكترونى فور اعتمادها من الدكتور ايمن وزير التعليم العالى ويستطيع كل طالب التعرف على نتيجتة وطبع بطاقة الترشيح لتقديمها الى الجامعة المرشح للقبول بها وانهاء اجراءات القيد .

واضاف عطا ان الطلاب الراغبين فى التحويل لتقليل الاغتراب سيفتح امامهم ابواب التنسيق الالكترونى بعد انتهاء المرحلة الثانية للتنسيق .واضاف ان الحد الادنى للمرحلة الثانية سيعلن مع نتيجة المرحلة الاولى ويستطيع كل طالب فى المرحلى الدخول على مواقع التنسيق الالكترونى لتسجيل الرغبات .ويستطيع كل طالب التقدم الى الكلية المرشح لها بموجب بطاقة الترشيح لانهاء اجراءات القيد وسداد المصروفات واستخراج البطاقة الجامعية. وتعتمداللجنة العليا لتنسيق الجامعات فى اجتماعها قبل اعلان النتيجه الاعداد النهائية التى يتم قبولها بكل كلية والحد الادنى للقبول بكليات القمة