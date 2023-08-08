إقليم وسط الصعيد الثقافي يكتسح فعاليات مبادرة "ثقافتنا في إجازتنا"

كتب - يوسف عبداللطيف :-

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني تنفيذًا لتوجيهات وتعليمات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية ضمن برنامج "ثقافتنا في إجازتنا" للموسم الصيفي الجديد بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوى بالتعاون مع فروع الاقليم الأربعة المنتشرة في محافظات أسيوط والمنيا وسوهاج والوادي الجديد.

وأعرب ضياء مكاوى رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي عن امتنانه الشديد لاكتساح انشطة الاقليم تمت أيضًا تنظيم ورش تعليمية في الفنون التشكيلية والرسم والتلوين والخط العربي وصناعة الحلى والإكسسوارات للأطفال والشباب في عدة فروع تابعة للاقليم في ربوع محافظات أسيوط والمنيا وسوهاج والوادي الجديد ورغم بعد المسافات عن رئاسة الاقليم في مدينة اسيوط الا انه استطاع في نشر الانشطة الثقافية والفنية في جميع القري والمدن في المحافظات الأربع.

انشطة فرع ثقافة اسيوط

حيث نظم قصر ثقافة الغنايم برئاسة هبه حسين صبره ورشة الخط العربي تدريب إيمان على ابراهيم والتي قدمت شرح مفصل عن كيفية كتابة الحروف بخط الرقعة والنسخ. كما استقبل قصر ثقافة الغنايم برئاسة هبه حسين صبره مجموعة من الأطفال ضمن فعاليات برنامج ثقافتنا في اجازتنا للموسم الصيفي الجديد بالقصر و تم اختيار العديد من المواهب في مجال الموسيقى والغناء والعزف مع الفنان مايكل عادل

واستقبلت مكتبة صلاح شريت بريفا برئاسة حمزه محمد عكاشه مجموعة من الأطفال في ورشة فنية للأطفال ضمن فعاليات برنامج ثقافتنا في اجازتنا للموسم الصيفي الجديد. كما تم تقديم ورشة فنية للأطفال نفذتها الفنانة آيات عبد النعيم والتي قدمت شرح مفصل عن مبادئ الرسم البسيطة للأطفال وتم التعبير عن ما يحلو لهم من رسومات فنية مما أتاح للاطفال كل سبل الإبداع.

ووسط حضور الرواد إنطلقت أولى فعاليات ورش صناعة الحلى والإكسسوارات، التي تقام يوميًا على مدار ثلاثة أيام حتى ٩ أغسطس ٢٠٢٣ بمكتبة الطفل والشباب بأسيوط الجديدة برئاسة شيماء عبدالعال وقدمتها الفنانة حفيظة العطيفى حيث تم شرح مفصل عن مبادئ تكوين الأشكال الفنية من الخرز والحلى وكيفية استخدام الأدوات لصنع حلية ذو طابع فني بأشكال مميزة

انشطة فرع ثقافة المنيا

بالإضافة إلى ذلك تم عقد ندوة في نظمه بيت ثقافة سمالوط التابع لفرع ثقافة المنيا بعنوان " المواطنة الحقوق والواجبات من منظور ديني " تهدف إلى تعزيز قيم المواطنة ومكافحة التطرف الفكري في قرى المحافظة حضرها عدد من المتحدثين المتخصصين في هذا المجال تناولت الندوة تعريف المواطنة وحقوق الفرد وواجباته تجاه المجتمع والوطن في ضوء الدين الإسلامي وقدمها دكتور علاء نصر الدين وعلاء الدين أبو العزايم وبين الدكتور نصر الدين أن المواطنة مفهوم إنساني لا عنصري في الإسلام وتشمل جميع المسلمين وتعبر عن الصلة التي تربط بين المسلم كفرد والأمة بأكملها

كما أقام بيت ثقافة سمالوط ورشة عمل وتضمنت عدة أنشطة مثيرة للاهتمام مثل صنع مفارش وشنط من الخيوط. قدمت هذه الورشة من قبل مشرفات نادي المرأة بقصر ثقافة المنيا بالإضافة إلى ورشة فنية تهدف إلى اكتشاف المواهب وتعليم الرسم والتلوين وكذلك رسم الوجوه

وشملت الفعاليات أيضًا عروض سينمائية تضمنت أفلام ممتعة مثل " جروب الماميز " و " كوكو " تحت إشراف رانيا سعيد.

وعُقدت ندوة بعنوان "المواطنة: الحقوق والواجبات من منظور ديني"، وقدمها دكتور علاء نصر الدين وعلاء الدين أبو العزايم. تناولت الندوة مفهوم المواطنة وأهميتها في الإسلام، مؤكدة أنها لا تتعارض مع الولاء. وبين الدكتور نصر الدين أن المواطنة مفهوم إنساني لا عنصري في الإسلام، وتشمل جميع المسلمين وتعبر عن الصلة التي تربط بين المسلم كفرد والأمة بأكملها.

وقدّمت بيوت الثقافة في مناطق مختلفة من المحافظة أنشطة تربوية وفنية متنوعة تنوعت بين ورش الرسم والتلوين والفنون التشكيلية وعروض الأفلام والمحاضرات التثقيفية فقد استحوذت ورشة الرسم على اهتمام الأطفال وقدمها فنانون محترفون

جدير بالذكر أن المشاركين في هذه الفعاليات استمتعوا بأوقات ممتعة ومفيدة، حيث استفادوا من النشاطات التربوية والفنية التي تعززت خلال مبادرة ثقافتنا في إجازتنا. وتدعو المبادرة جميع أفراد المجتمع إلى المشاركة الفاعلة وتعزيز قيم المواطنة من خلال التعلم والإبداع في مجالات الثقافة والفنون

كما تعكس هذه الأنشطة التزام الهيئة العامة لقصور الثقافة بتعزيز النشاط الثقافي والفني في إقليم وسط الصعيد، وتعزز الروح الإبداعية والثقافية لدى الأطفال والشباب في المنطقة. ومن المتوقع أن تستمر هذه الفعاليات طوال فصل الصيف المقبل، لتشجيع الجميع على قضاء إجازتهم في نشاطات ثقافية وفنية مسلية

اقليم وسط الصعيد الثقافي يكتسح فعاليات مبادرة ثقافتنا في إجازتنا

اقليم وسط الصعيد الثقافي يكتسح فعاليات مبادرة ثقافتنا في إجازتنا

اقليم وسط الصعيد الثقافي يكتسح فعاليات مبادرة ثقافتنا في إجازتنا

اقليم وسط الصعيد الثقافي يكتسح فعاليات مبادرة ثقافتنا في إجازتنا

اقليم وسط الصعيد الثقافي يكتسح فعاليات مبادرة ثقافتنا في إجازتنا

اقليم وسط الصعيد الثقافي يكتسح فعاليات مبادرة ثقافتنا في إجازتنا

اقليم وسط الصعيد الثقافي يكتسح فعاليات مبادرة ثقافتنا في إجازتنا

اقليم وسط الصعيد الثقافي يكتسح فعاليات مبادرة ثقافتنا في إجازتنا

اقليم وسط الصعيد الثقافي يكتسح فعاليات مبادرة ثقافتنا في إجازتنا

اقليم وسط الصعيد الثقافي يكتسح فعاليات مبادرة ثقافتنا في إجازتنا

اقليم وسط الصعيد الثقافي يكتسح فعاليات مبادرة ثقافتنا في إجازتنا

اقليم وسط الصعيد الثقافي يكتسح فعاليات مبادرة ثقافتنا في إجازتنا

اقليم وسط الصعيد الثقافي يكتسح فعاليات مبادرة ثقافتنا في إجازتنا

اقليم وسط الصعيد الثقافي يكتسح فعاليات مبادرة ثقافتنا في إجازتنا

اقليم وسط الصعيد الثقافي يكتسح فعاليات مبادرة ثقافتنا في إجازتنا

اقليم وسط الصعيد الثقافي يكتسح فعاليات مبادرة ثقافتنا في إجازتنا

اقليم وسط الصعيد الثقافي يكتسح فعاليات مبادرة ثقافتنا في إجازتنا

اقليم وسط الصعيد الثقافي يكتسح فعاليات مبادرة ثقافتنا في إجازتنا

اقليم وسط الصعيد الثقافي يكتسح فعاليات مبادرة ثقافتنا في إجازتنا

اقليم وسط الصعيد الثقافي يكتسح فعاليات مبادرة ثقافتنا في إجازتنا

اقليم وسط الصعيد الثقافي يكتسح فعاليات مبادرة ثقافتنا في إجازتنا

اقليم وسط الصعيد الثقافي يكتسح فعاليات مبادرة ثقافتنا في إجازتنا

اقليم وسط الصعيد الثقافي يكتسح فعاليات مبادرة ثقافتنا في إجازتنا

اقليم وسط الصعيد الثقافي يكتسح فعاليات مبادرة ثقافتنا في إجازتنا

اقليم وسط الصعيد الثقافي يكتسح فعاليات مبادرة ثقافتنا في إجازتنا

اقليم وسط الصعيد الثقافي يكتسح فعاليات مبادرة ثقافتنا في إجازتنا

اقليم وسط الصعيد الثقافي يكتسح فعاليات مبادرة ثقافتنا في إجازتنا

اقليم وسط الصعيد الثقافي يكتسح فعاليات مبادرة ثقافتنا في إجازتنا

اقليم وسط الصعيد الثقافي يكتسح فعاليات مبادرة ثقافتنا في إجازتنا

اقليم وسط الصعيد الثقافي يكتسح فعاليات مبادرة ثقافتنا في إجازتنا

اقليم وسط الصعيد الثقافي يكتسح فعاليات مبادرة ثقافتنا في إجازتنا

اقليم وسط الصعيد الثقافي يكتسح فعاليات مبادرة ثقافتنا في إجازتنا

اقليم وسط الصعيد الثقافي يكتسح فعاليات مبادرة ثقافتنا في إجازتنا

اقليم وسط الصعيد الثقافي يكتسح فعاليات مبادرة ثقافتنا في إجازتنا

اقليم وسط الصعيد الثقافي يكتسح فعاليات مبادرة ثقافتنا في إجازتنا

اقليم وسط الصعيد الثقافي يكتسح فعاليات مبادرة ثقافتنا في إجازتنا

اقليم وسط الصعيد الثقافي يكتسح فعاليات مبادرة ثقافتنا في إجازتنا

اقليم وسط الصعيد الثقافي يكتسح فعاليات مبادرة ثقافتنا في إجازتنا

اقليم وسط الصعيد الثقافي يكتسح فعاليات مبادرة ثقافتنا في إجازتنا