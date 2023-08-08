القاهرة يسكنها 7400 مليونير و5 مليارديرات| شاهد

تحتل مدينة القاهرة، المركز الخامس والـ69 عالميا في قائمة أغنى مدن العالم لعام 2023.، والتي يسكنها 7400 مليونير، و5 مليارديرات، الإضافة إلى وجود 27 شخصًا تتجاوز ثرواتهم 100 مليون دولار، وفق تصنيف "Henley Global".

أغنى مدن العالم لعام 2023

واحتلت العاصمة السعودية الرياض المرتبة الرابعة عربيا، بعدد 18100 مليونير، فيما جاءت في المرتبة 47 ضمن قائمة ضمت 97 مدينة تعتبر الأكثر ثراءٍ في العالم.

دبي في المرتبة الأولى عربيًا و القاهرة الخامس

وجاءت مدينة دبي في المرتبة الأولى عربيًا، وتحتل المركز 20 عالميا، بعدد 68400 مليونير، تليها أبوظبي الثانية عربيا والمركز 39 عالميا بعدد 24200 مليونير، وتأتي الدوحة في المركز الثالث عربيا والـ 44 عالميا بعدد 21300 مليونير، تليها العاصمة السعودية الرياض الرابعة عربيا والـ 47 عالميا بعدد 18100 مليونير، وتأتي القاهرة في المركز الخامس عربيا والـ69 عالميا، بعدد 7400 مليونير، ثم الشارقة بالمركز السادس عربيا والـ 78 عالميا، وتدخل في القائمة مدينة مراكش.

وتهيمن مدن الولايات المتحدة الأمريكية والصين على قائمة أغنى 10 مدن في العالم، في حين أن مدينة أوروبية واحدة فقط، وهي لندن، تدخل في قائمة 2023.

جاء ذلك في تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية.

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