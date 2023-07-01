تطبيق إجراء جديد في امتحانات الثانوية العامة 2023

تطبّق لجان امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 بدءًا من يوم غدٍ الأحد، إجراءً جديدًا أقرّه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتفتح أبواب لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 بداية من الغد في الساعة الثامنة والربع صباحًا أمام طلاب الصف الثالث الثانوي لإتمام إجراءات التفتيش قبل الموعد المحدد لبدء الامتحان.

وقررت وزارة التربية والتعليم تبكير موعد فتح باب لجان امتحانات الثانوية العامة للانتهاء من جميع إجراءات التفتيش بدقة بالإضافة إلى كتابة البيانات على ورقتي إجابة البابل شيت والأسئلة المقالية، قبل بداية الامتحان بـعشر دقائق.

ودعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب الثانوية العامة إلى الذهاب مبكرًا قبل بدء الامتحان للحفاظ على الوقت المخصص للامتحان وعدم إهداره، متمنية لهم النجاح والتوفيق.

وتجرى عمليات الصيانة الشاملة في لجان امتحانات الثانوية العامة قبل بدء كل امتحان بهدف توفير سبل الراحة للطلاب خلال فترة أداء الامتحانات.

ويراجع القائمون على لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 الكاميرات داخل اللجان الفرعية قبل البدء ويتم تشغيلها حتى الانتهاء من الامتحان.

استئناف امتحانات الثانوية العامة 2023

ويتستأنف امتحانات الثانوية العامة 2023 غدًا الأحد، الموافق 2 يوليو، امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 بعد إجازة عيد الأضحى المبارك التي بدأت يوم الثلاثاء الماضي.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة امتحاني الفيزياء والتاريخ بإجمالي عدد 783 ألف طالب وطالبة في ألفين و97 لجنة امتحانية في المدارس بمختلف المحافظات.

جدول امتحانات الثانوية العامة بعد العيد

ويؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية رياضيات يوم الثلاثاء 4 يوليو 2023 مادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا.

كما يؤدي طلاب الشعبتين الأدبية والعلمية العلوم والرياضيات يوم الخميس 6 يوليو 2023 مادة اللغة الأجنبية الأولى.

وفي يوم الأحد 9 يوليو 2023، يؤدي طلاب الثانوية العامة بالشعبة الأدبية امتحان علم النفس والاجتماع، بينما يؤدي طلاب الشعبة العلمية علوم الجيولوجيا والعلوم البيئية، ويؤدي طلاب الشعبة العلمية رياضيات التفاضل والتكامل.

وفي يوم الثلاثاء 10 يوليو 2023، يؤدي طلاب الثانوية العامة للشعبة الرياضية امتحان الديناميكا.

أما يوم الخميس 13 يوليو 2023 فيؤدي طلاب الشعبة الأدبية الفلسفة والمنطق، والشعبة العلمية علوم الأحياء، والشعبة العلمية رياضيات الجبر والهندسة الفراغية.

انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2023

بدأ ماراثون امتحانات الثانوية العامة يوم الإثنين الموافق 12 يونيو 2023 بأداء مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، في لجان مؤمنة بالمدارس.

وأدى طلاب الثانوية العامة يوم الثلاثاء 13 يونيو 2023، الامتحان في مادة الاقتصاد والاحصاء، ثم مادة اللغة العربية يوم الأحد 18 يونيو 2023.

ثم أدى امتحانات الثانوية العامة يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023، مادة اللغة الأجنبية الثانية، ويوم الأحد 25 يونيو 2023 مادتي الجغرافيا والكيمياء.

وتتضمن امتحانات الثانوية العامة 30 في المائة أسئلة العمليات البسيطة و40 في المائة أسئلة العمليات المتوسطة و30 في المائة أسئلة العمليات العليا.

وتجرى امتحانات الثانوية العامة 2023 بنظام الكتاب المفتوح open book على أن يتسلموا كتيبات المفاهيم داخل اللجان ويسلمونها في نهايتها.