استراتيجية تنظيم الوقت في امتحانات الثانوية العامة 2023

قدَّم الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، استراتيجية تنظيم الوقت في امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

أجاب الخبير التربوي عن سؤال كيف يمكن لطالب الثانوية العامة التعامل مع الامتحانات المتبقية في ضوء خبرات التعامل مع الامتحانات السابقة.

تنظيم وقت امتحانات الثانوية العامة 2023:

١. وزّع وقتك في امتحانات الثانوية العامة على أن يكون مدة الإجابة على كل سؤال أربع دقائق مع الوضع في الاعتبار وجود أسئلة لا تحتاج الإجابة عليها أكثر من دقيقة ونصف فإن هذا سيوفر لك وقتًا سواء للإجابة علي الأسئلة الطويلة أو المراجعة؛ لأن عدد الأسئلة في امتحانات المواد العلمية والأدبية المتبقية (عدا اللغة الأجنبية الأولى) هو 46 سؤالًا منهم سؤالين مقاليين كل منهما درجتان و44 سؤالًا اختيار من متعدد، منهم 12 سؤالًا بدرجتين و 32 سؤالًا بدرجة واحدة.



٢. ابدأ دائمًا بالأسئلة السهلة والتي لا تتطلب وقتًا، وخصوصًا لو كانت بدرجتين؛ لأن كل سؤال فيها يساوي سؤالين لكل منهما درجة واحدة فضلا عن أنها تساوي درجة السؤال المقالي.

٣. لا تجب على السؤال المقالي في امتحانات الثانوية العامة بأكثر مما هو مطلوب وركز على الجوهر فقط خصوصًا في المواد العلمية.

٤. أعلم أن أسئلة الاختيار من متعدد قد تتضمن خطوات للوصول إلى الحل مع ذلك فهي غير مضمونة، بينما سؤال المقال يمكن أن تكتب فيه الخطوات وتأخذ عليها درجات حتي لو وصلت للناتج غلط وبالتالي اهتم بها.

٥. لا تضيع وقتًا طويلًا في الاستعانة بكتب المفاهيم ما دمت تعرف إجابة السؤال.

٦. اعلم أن الأسئلة قد تتضمن أفكارًا جديدة لم تصادفها سواء مع معلمك الخاص أو في النماذج الاسترشادية فلا ترتبك واهدأ وستجد إجابتها في متناول يدك؛ لأت الأفكار الجديدة في الأسئلة لا تعني أسئلة صعبة في كل الأحوال.



٧. لا ترتبك ولا تتأثر لو حدث شكوى في لجنتك من سؤال او أكثر، فمستواك غير مستواهم وما قد يبدو لهم صعبًا قد يكون بالنسبة لك سهلًا.

٨. اسأل المراقب على الزمن الذي مرَّ من امتحان المادة في الثانوية العامة وقت ما يحلو لك.

٩. أعلم أن الغش لا يعني حصولك على درجات عالية، فقد يكون الغش لإجابات خاطئة فثق في معلوماتك وتفكيرك وإجاباتك في امتحانات الثانوية العامة.