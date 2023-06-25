وزير التربية والتعليم يتابع امتحانات الثانوية العامة من العاصمة الإدارية

تابع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، اليوم الأحد، امتحانات الثانوية العامة الدور الأول من خلال تقنية الفيديو كونفرانس بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتواصل وزير التربية والتعليم مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة، للاطمئنان على سير العملية الامتحانية بمختلف المحافظات، والتواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية.

واطمأن وزير التربية والتعليم على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية فى جميع المحافظات، كما شدد على التأكيد باستلام أظرف الأسئلة لكل مادة منفصلة.

توجيهات وزير التربية والتعليم

وزير التربية والتعليم

ووجه وزير التربية والتعليم بتوزيع أوراق الإجابة قبل موعد بدء الامتحان بعشرة دقائق، وتوزيع ورق الأسئلة فى الموعد المحدد مع بداية الامتحان.

كما وجه وزير التربية والتعليم بالتأكيد على رؤساء اللجان للتنبيه على الطلاب بعدم الحل في أوراق الأسئلة، لعدم الاعتداد بها، والإجابة فى البابل شيت وورقة المقالي فقط.

وشدد وزير التربية والتعليم أيضا على التأكيد على الطلاب بالإجابة في البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية فقط وعدم الاعتداد بأي إجابة في كراسة الأسئلة.

ووجه وزير التربية والتعليم مديريات التربية والتعليم، بالتأكيد على رؤساء اللجان بمراجعة الكاميرات داخل اللجان قبل بدء الامتحان، والمرور بالعصا الإلكترونية فى اللجان مرة أخرى.

وأكد وزير التربية والتعليم على المديريات التعليمية بالتنبيه على رؤساء اللجان بالتأكيد على الطلاب أن الامتحانات مستمرة عقب عيد الأضحى المبارك ووفقًا للجدول المحدد، حيث سيتم استئناف الامتحان يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023.

امتحانات الثانوية العامة 2023

ويؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية العلوم والرياضيات امتحان الكيمياء وطلاب الشعبة الأدبية امتحان الجغرافيا ورقيًا بأسئلة تقيس مختلف المستويات المعرفية.

وتجرى امتحانات الثانوية العامة 2023 بنظام الكتاب المفتوح open book من خلال توزيع كتيبات مفاهيم على الطلاب داخل اللجان ثم إعادتها في نهاية الامتحان مع مراعاة عدم الكتابة بها.

وتتضمن امتحانات الثانوية العامة 2023 على 85 في المائة أسئلة موضوعية اختيار من متعدد على نماذج البابل شيت و15 في المائة أسئلة مقالية قصيرة جدًا على ورقة الإجابة المخصصة لذلك.