جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 بعد العيد

تنشر بوابة الوفد الإلكترونية جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 للمواد المتبقية بعد عيد الأضحى المبارك.

ويستكمل طلاب الصف الثالث الثانوي، يوم الأحد المقبل، الموافق 2 يوليو، امتحانات الثانوية العامة في لجان تقليدية مؤمنة ومراقبة بالمدارس.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة بإجمالي عدد 783 ألف طالب وطالبة في ألفين و97 لجنة امتحانية في المدارس بجميع أنحاء الجمهورية، وسط تأمينات مشددة.

وأكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة مستمرة عقب عيد الأضحى المبارك ووفقًا للجدول المحدد والمعتمد من قبل.

جدول امتحانات الثانوية العامة بعد العيد:

١. يوم الأحد 2 يوليو 2023: مادة التاريخ، ومادة الفيزياء.

٢. يوم الثلاثاء 4 يوليو 2023: مادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا لطلاب شعبة علمي رياضة.

٣. يوم الخميس 6 يوليو 2023: مادة اللغة الأجنبية الأولى.

٤. يوم الأحد 9 يوليو 2023: علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، والجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمي علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمي رياضة.

٥. يوم الثلاثاء 10 يوليو 2023: امتحان الديناميكا لطلاب شعبة علمي رياضة.

٦. يوم الخميس 13 يوليو 2023: الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، والأحياء لطلاب شعبة علمي علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة.



انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2023

انطلقت امتحانات الثانوية العامة يوم الإثنين الموافق 12 يونيو 2023 بأداء مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، في لجان مؤمنة بالمدارس.

وأدى طلاب الثانوية العامة يوم الثلاثاء 13 يونيو 2023، الامتحان في مادة الاقتصاد والاحصاء، ثم مادة اللغة العربية يوم الأحد 18 يونيو 2023.

ثم أدوا امتحانات الثانوية العامة يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023، مادة اللغة الأجنبية الثانية، ويوم الأحد 25 يونيو 2023 مادتي الجغرافيا والكيمياء.

وتضم امتحانات الثانوية العامة 30 في المائة أسئلة العمليات البسيطة و40 في المائة أسئلة العمليات المتوسطة و30 في المائة أسئلة العمليات العليا؛ لقياس العمليات العقلية المختلفة.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة 2023 بنظام الكتاب المفتوح على أن يتسلموا كتيبات المفاهيم داخل اللجان ويسلمونها في نهايتها.

ويجيب طلاب الثانوية العامة عن أسئلة الاختيار من متعدد في نموذج البابل شيت من خلال تظليل دائرة الإجابة التي يراها صحيحة، والأسئلة المقالية في ورقة أخرى مخصصة لذلك.

