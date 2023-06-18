حقيقة سؤال "تلت التسعة" في امتحان اللغة العربية 2023

تنشر بوابة الوفد الإلكترونية حقيقة سؤال "تلت التسعة" في امتحان اللغة العربية للثانوية العامة، والذي آثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي عقب انتهاء اللجان.

وتساءل طلاب الثانوية العامة عقب خروجهم من امتحان اللغة العربية عن "تلت التسعة كام؟" ما آثار تعجب رواد التواصل الاجتماعي الذي تداولوه بشكل سخري على أنه سؤال حسابي في امتحان اللغة.

وورد السؤال في القطعة: "مستخدمي الإنترنت في تايلاند والفلبين والبرازيل يقضون 9 ساعات يوميًا على الإنترنت على الأقل، ويقضون ثلث هذه الساعات على مواقع التواصل".

وجاء ضمن أسئلة القطعة في امتحان اللغة العربية للثانوية العامة: "كم ساعة من اليوم يقضيها مستخدمو الإنترنت في تايلاند والفلبين والبرازيل على وسائل التواصل الاجتماعي؟"، وتتضمنت الخيارات: ست ساعات ونصف، تسع ساعات، وثلاث ساعات، وساعتين ونصف".

وتبلغ عدد الدرجات المخصصة للإجابة على هذا السؤال الاختيار من متعدد درجتين من 80 درجة مخصصة لامتحان اللغة العربية للثانوية العامة.

وذكر معلمو اللغة العربية أن الإجابة الصحيحة هي ثلاث ساعات، بحساب ثلث التسع ساعات التي يقضونها على الإنترنت على مدار اليوم.

أداء امتحان اللغة العربية 2023

أدى 728 ألفًا و439 طالبًا وطالبة في الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، صباح اليوم الأحد، امتحان اللغة العربية في 2097 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

وأعرب طلاب الثانوية العامة عن سعادتهم بمستوى امتحان اللغة العربية 2023 الذي جاء متوسطًا باستثناء بعض النقاط في النحو والنصوص، وطول الامتحان بالنسبة للوقت المخصص له.

وتعد اللغة العربية مادة أساسية مضافة لمجموع شهادة الثانوية العامة المؤهل لدخول الجامعات، ويبلغ مجموع درجاتها 80 درجة، والنهاية الصغرى 40 درجة للنجاح.

وتضمن امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 30 في المائة أسئلة بسيطة و40 في المائة أسئلة متوسطة و30 في المائة أسئلة للعمليات العليا؛ لقياس مختلف المستويات المعرفية.

وبلغت عدد الأسئلة المقالية في مادة اللغة العربية للثانوية العامة أربعة أسئلة مقالية بـ 10 درجات، و51 سؤالا موضوعيا بمجموع 70 درجة، ليصبح عدد الأسئلة 55 سؤالًا إجمالا.

وحرص خالد عبد الحكم نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، قبل بدء امتحان اللغة العربية على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية.

ونوهت وزارة التربية والتعليم بأن أجواء امتحان اللغة العربية خلال اليوم الثالث من الامتحانات، سارت بشكل جيد ومنضبط دون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.