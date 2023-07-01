السبت 01/يوليو/2023 - 09:52 ص 7/1/2023 9:52:01 AM

أتفاعل بدرجة كبيرة مع أى مبادرة أو حملة تطلقها وزارة الصحة لمعرفتى بحجم الألم وقسوة المعاناة من أى مرض خاصة العضال الذى يحتاج قدرة كبيرة على التحمل من المريض وذويه وكذلك إمكانات مادية أصبح الكثيرون لا يطيقونها.. فى الأيام الأخيرة أطلقت وزارة الصحة حملة «100 يوم صحة» التى قدمت أكثر من 50 ألف خدمة طبية مجانية للمواطنين ضمن المبادرات الرئاسية فى جميع المحافظات للمواطنين بالمجان فى بداية عملها.

وكانت المنوفية المحافظة الأعلى فى إجمالى الخدمات المقدمة، وذلك بـ 7 آلاف و740 خدمة طبية.

وقدمت خدمات مبادرة دعم صحة المرأة لـ5409 سيدات «زيارة أولى»، وتلقت 18 ألفًا و460 سيدة الخدمات الصحية من المترددات على المبادرة، وكانت المنوفية أعلى المحافظات بتقديم 3659 خدمة، تليها محافظة الدقهلية بـ 3182 خدمة طبية، وقدمت الحملة خدمات مبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثى الولادة 3986 خدمة طبية، وكانت البحيرة أعلى المحافظات بـ 395 خدمة طبية، تليها محافظة الجيزة بـ 381 خدمة طبية.

كما قدمت 15 ألفًا و585 خدمة طبية للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى، وكانت المنوفية أعلى المحافظات بتقديم 3339 خدمة طبية، تليها محافظة الشرقية بـ 2410 خدمات طبية.

وقدمت الحملة 770 خدمة ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، وكانت المنوفية أعلى المحافظات بتقديم 329 خدمة طبية، تليها محافظة البحيرة بـ 137 خدمة وقدمت 1888 خدمة طبية لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، وكانت قنا أعلى المحافظات بـ268 خدمة، تليها محافظة الدقهلية بـ 221 خدمة.

وقدمت خدمات مبادرة فحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملء 4484 ألف استمارة استبيان، وكانت القليوبية أعلى المحافظات بـ2364 استمارة، تليها محافظة البحيرة بـ1090 استمارة.

ترفع هذه المبادرات معاناة كبيرة عن قطاع كبير من المواطنين الذين تصل إليهم الخدمات الطبية حتى مقار إقامتهم عن طريق العيادات المتنقلة ويشعر بأهميتها أكثر كبار السن وذوو الاحتياجات الخاصة.. تحية لوزارة الصحة وللرئيس السيسى الذى لا يألو جهدا لدعم المواطن المصرى خاصة محدودى الدخل.

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