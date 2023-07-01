ملتقى شباب المصريين بالكويت يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو

تقدم فريق ملتقى "المصريين بالكويت شباب الخير"، بخالص التهاني القلبية الى شعب مصر العظيم والرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ثورة 30 يونيو وعيد الأضحى المبارك.



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كما تقدم بالتهنئة لكلٍّ من: "السفير أسامة شلتوت سفير مصر بالكويت، وجميع أعضاء البعثة الدبلوماسية بالكويت، والقوات المسلحة والشرطة المصرية، ووزارة الدوله للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وجميع أجهزة الدولة، بمناسبة ثورة 30 يونيو وعيد الأضحى المبارك".



يعلن ملتقى المصريين بالكويت استمرار دعمة وتأييده الخطوات الإصلاحية التي يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي فى شتي المجالات.

تابع: “اليوم نجدد العهد ونجدد البيعة للقائد والوطن أن نكون خلفه ومع جيشنا المصري العظيم الذي انحاز إلي الشعب عندما طلب الشعب منه الخلاص في هذه التوقيت ولبى النداء في يوم الخلاص والتحدي يوم 30 يونيو يوم وقف الشعب خلف القائد لأن القائد مخلص لبلاده وشعبه وأرضه حفظ الله مصر وحفظ الله الوطن في ظل القائد عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلي للقوات المسلحة المصرية العظيمة، وأعاد الله علينا الأعوام بالخير والنصر والتقدم والنهضة".

وتقدمت السفيرة سها الجندى، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بخالص التهاني للجاليات المصرية فى الخارج بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة.

أكدت وزيرة الهجرة، أن تلك الثورة تمثل عنوانًا لإرادة المصريين وإصرارهم على الحفاظ على هويتهم ونسيجهم الوطنى الواحد، قائلة: "إننا جميعًا نبذل قصارى الجهد والعطاء لصنع مستقبل أفضل لوطننا الغالى وتحقيق ما يصبو إليه أبناؤه.. وكل عام ومصر فى أمن وسلام وازدهار".

أكدت وزارة الهجرة أنه في الذكرى العاشرة لثورة ٣٠ يونيو المجيدة والتي أعقبتها نهضة حقيقية وتنمية في كل ربوع الدولة المصرية بفضل رؤية حكيمة من القيادة السياسية، في ظل هذه التنمية والرؤية لم يغب المصريين بالخارج عن القيادة الواعية، إذْ عادت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج إلى الحكومة المصرية منذ قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي في الـ19 من سبتمبر لعام 2015م، لتعمل منذ هذا التاريخ على ربط المصريين بالخارج بالوطن الأم، وتعزيز مشاعر الوطنية والانتماء لديهم.