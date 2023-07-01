إجراءات التحويل الإلكتروني بين المدارس في الجيزة

فتحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اليوم، باب التحويل الإلكتروني بين المدارس الرسمية العربي والرسمية للغات والرسمية للغات المتميزة للعام الدراسى 2023/2024.

وأشارت المديرية إلى أن أخر موعد للخدمة الإلكترونية لتحويلات الطلاب بين المدارس ستكون حتى نعاية الشهر الجاري 31 يوليو 2023، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالجيزة

https://www.gizaedu.net/tran.html

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة على أن من حق ولي الأمر التقدم بطلب تحويل واحد فقط ويمكن تعديله حتى نهاية مدة التقدم 31/7/2023، وللاستعلام عن النتيجة متابعة موقع المديرية بعد 15/8/2023 أو الاستعلام من خلال لجان التحويلات يالادارة التعليمية التى تم التقدم لها.

ضوابط التحويل بين المدارس

وحددت مديرية التربية والتعليم بالجيزة مجموعة من الضوابط للتحويل بين المدارس 2023 – 2024، والتي منها أن يتم التسجيل من خلال ولي الأمر فقط وصحة البيانات المسجلة مسئوليته، ويبدأ التسجيل من 1/7/2023 وينتهى 31/7/2023.

ضرورة التأكد من إدخال الرقم القومى للطفل بكل دقه حتى يتم حساب سن الطالب الفعلى فى أول أكتوبر 2023 إلكترونيا، على أن يتم اعلان نتيجة التحويلات بداية من 15/8/2023.

التحويلات المدرسية تتم الكترونيا فقط ومن خلال هذا الموقع لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات ولا يعتد بالتحويل الورقى (يدويا) إلا للتعليم الخاص والتعليم الفنى فقط.

في حالة قبول الطلب يجب طباعة الاستمارة من الموقع وإرفاقها بالأوراق المطلوبة.

اختيار ولي الأمر لمدرسة ذات كثافات عالية على مسئوليته ولا يعد موافقة بالتحويل إليها.

المراحل التى يمكن التحويل اليها من المرحلة الثانيه رياض الاطفال و مرحلة التعليم الأساسي (الابتدائى) والمرحلة الإعدادية والثانوية.

استمارة الرغبات لا تعتبر موافقة صريحة الا بعد التنسيق عن طريق اللجنة المشكلة بالإدارة التعليمية .

إجراءات التحويل إلى المدارس الرسمية لغات:

- إنهاء إجراءات التحويل خلال خمسة عشر يوما من إعلان النتيجة و إلا يعتبر التحويل لاغيا.

- المرحلة الإبتدائية يرفق مع الاستمارة (إثبات قيد تخرج من KG 1 - شهادة ميلاد أصلية).

- المرحلة الإعدادية يرفق مع الاستمارة (إثبات قيد - بيان نجاح للصف السادس - شهادة ميلاد أصلية).

- المرحلة الثانوية يرفق مع الاستمارة(إثبات قيد - بيان نجاح الصف الثالث الإعدادي - شهادة ميلاد أصلية).

- علي ولي الأمر الالتزام بشروط و مواعيد و قواعد القبول مع الالتزام بالاوراق التى تطلبها المدرسة.

- يمنع منعا باتا جمع أو دفع أي مبالغ مالية تحت اي مسمى أثناء التقدم للمدرسة.