"بالتنورة والعصا" ثقافة المنيا تحتفل بثورة 30 يونيو

استقبل نادي ملوي الرياضي، جنوب محافظة المنيا ، احتفالات فرع ثقافة المنيا، بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو ، وعيد الأضحى المبارك، وذلك ضمن برنامج فعاليات العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

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وتضمنت فعاليات الإحتفال بثورة 30 يونيو ، عرضا فنيا لفرقة ملوي للفنون الشعبية ، حيث قدمت الفرقة فقرات غنائية راقصة منها "التنورة" و"العصا" والفرقة من تدريب الفنان محمد شحاتة، كما نظم بيت ثقافة ديرمواس ورشة فنية رسم وتلوين على الزجاج احتفالا بالثورة من تدريب الفنانة زيزى غلاب.

ونظم فعاليات الإحتفال فرع ثقافة المنيا برئاسة دكتورة رانيا عليوة، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وتستمر الفعاليات المتنوعة احتفالا بالذكرى العاشرة للثورة وعيد الأضحى ، بالمواقع الثقافية التابعة للفرع ، وحتى الثالث من يوليو.