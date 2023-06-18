امتحان اللغة العربية يكسر رهبة طلاب الثانوية العامة 2023

رسم امتحان اللغة العربية البسمة على وجوه طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 بعد خروجهم من اللجان الامتحانية اليوم الأحد.

ورأى طلاب الثانوية العامة أن امتحان اللغة العربية 2023 كان سهلًا وواضحًا وكسر حاجز الرهبة والخوف لديهم بعد امتحاني الاقتصاد والإحصاء الذي وصفه البعض بالصعب.

وأوضح طلاب الثانوية العامة أن أسئلة امتحان اللغة العربية جاءت واضحة دون أية تعقيدات أو أخطاء، وأن الاختيارات كانت مختلفة وليس بها أكثر من إجابة صحيحة.

وأشار طلاب الثانوية العامة إلى أن أسئلة امتحان اللغة العربية مقاربة لامتحانات الثانوية العامة للعامين الماضيين والنماذج الاسترشادية التي أعدتها وزارة التربية والتعليم.

وأبدى بعض طلاب الثانوية العامة عن فرحتهم من امتحان اللغة العربية باستثناء أسئلة القراءة التي كانت تحتاج إلى وقت أطول.

ولفت بعض طلاب الثانوية العامة إلى وجود بعض الأسئلة الصعبة في النحو والنصوص، فضلا عن طول الامتحان مقارنة بالوقت المخصص له.

وأعرب طلاب الثانوية العامة عن آملاهم بأن تأتي جميع الامتحانات بنفس مستوى امتحان اللغة العربية ونفس الوضوح، وأن يراعي واضعو الامتحان الفترة التي يحتاجها الطلاب في تظليل الدوائر.

امتحان اللغة العربية 2023

وأدى طلاب الثانوية العامة، اليوم الأحد، امتحان اللغة العربية في الدور الأول للعام الدراسي 2022-2023 بشكل ورقي بنظام الأوبن بوك، من خلال توزيع كتيبات مفاهيم عليهم في اللجان.

وأدى امتحان اللغة العربية نحو 783 ألف طالب وطالبة بالشعبتين الأدبية والعلمية في ألفين و97 لجنة امتحانية بالمدارس في جميع أنحاء الجمهورية، وسط تأمينات مشددة.

وتعد اللغة العربية مادة أساسية مضافة لمجموع شهادة الثانوية العامة المؤهل لدخول الجامعات، ويبلغ مجموع درجاتها 80 درجة، والنهاية الصغرى 40 درجة للنجاح.

وتضمن امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 30 في المائة أسئلة العمليات البسيطة و40 في المائة أسئلة العمليات المتوسطة و30 في المائة أسئلة العمليات العليا؛ لقياس مختلف مستويات المعرفة والعقلية.

وبلغت عدد الأسئلة المقالية في مادة اللغة العربية للثانوية العامة أربعة أسئلة مقالية بـ 10 درجات، و51 سؤالا موضوعيا بمجموع 70 درجة، ليصبح عدد الأسئلة 55 سؤالًا إجمالا.