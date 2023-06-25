امتحان الكيمياء يصدم طلاب الثانوية العامة 2023 قبل العيد

تسبب امتحان الكيمياء في حالة من الصدمة لدى طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023، بعد أن وصفوه بأنه شديد الصعوبة.

وسيطرت حالة من الحزن على طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية في آخر امتحان لهم قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، بعد أداء اختبار مادة الكيمياء اليوم الأحد.

وانهارت عدد من طالبات الثانوية العامة بعد أداء امتحان الكيمياء، وأعربن عن تخوفهن من الرشوب في المادة نظرًا لصعوبتها، وسيطرة أسئلة القدرات العليا على الامتحان.

ووصف طلاب الثانوية العامة امتحان الكيمياء بأنه في مستوى أساتذة الجامعة، ولا ينطبق عليه المواصفات التي وضعتها وزارة التربية والتعليم من قبل في نسب مستويات الصعوبة.

واشتكى طلاب الثانوية العامة من طول امتحان الكيمياء وتطلبه المزيد من الوقت عن ثلاث ساعات، خاصة مع تحوير أغلب الأسئلة واحتياجها تركيز شديد وتفكير متعمق.

آراء معلمين في امتحان الكيمياء

وقال مشرف خليفة، كبير معلمي مادة الكيمياء، إن امتحان الكيمياء هذا العام هو "الأرخم" في العشر سنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أنه يحتاج تركيز شديد، ويحتاج إلى وقت يفوق الثلاث ساعات.

وأكد ممدوح عيسى، كبير معلمي مادة الكيمياء، أن جميع أسئلة امتحان الكيمياء دون استثناء متحورة وتحتاج تركيز شديد ووقت طويل، واصفًا إياه بأقوى امتحان كيمياء في النظام الحديث على الإطلاق.

وقال إبراهيم محمد أبو الغيط، معلم الكيمياء، إن امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2023 بخلاصة شديدة عبارة عن مجموعة أسئلة لكل سؤال مجموعة أفكار، وأن الامتحان ليس بسهل بل يحتاج إلى وقت أكبر من ثلاث ساعات، وتركيز أكبر وأكبر من الطلاب داخل اللجان.

توزيع أسئلة امتحان الكيمياء

يبلغ مجموع درجات مادة الكيمياء للشعبة العلمية من الثانوية العامة 60 درجة، على أن تكون النهاية الصغرى للنجاح 30 درجة.

ويبلغ عدد الأسئلة المقالية في مادة الكيمياء سؤالين مخصص لها أربع درجات، وتبلغ الأسئلة الموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة.

ويحتوي امتحان مادة الكيمياء للشعبة العلمية في الثانوية العامة على إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا.

ونظمت ورقة أسئلة امتحان الكيمياء على ثلاثة أجزاء، الجزء الأول يحتوى على أسئلة بدرجة واحدة، والجزء الثاني يحتوي على أسئلة بدرجتين، والجزء الثالث يحتوي على للأسئلة المقالية ويتم كتابة درجة كل سؤال بجواره.

وبحسب المواصفات الفنية، تنقسم أسئلة امتحانات الثانوية العامة إلى: 30 في المائة لأسئلة العمليات البسيطة و40 في المائة لأسئلة العمليات المتوسطة و30 في المائة لأسئلة العمليات العليا.