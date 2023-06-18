وفاة معلمة في إحدى لجان امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

وفاة معلمة في لجان الثانوية العامة.. توفيت قبل قليل، المعلمة أمل فتحى عبد الله عبيد، في احدى لجان امتحانات الثانوية العامة، خلال مراقبتها في امتحان اللغة العربية، في مدرسة سيزا نبراوى بالتجمع الخامس.

وعن سبب الوفاة جاءت نتيجة أزمة قلبية حادة وتم نقلها إلى مستشفى القاهرة الجديدة، لمحاولة إسعافها، ولكن وافتها المنية.

وفاة معلمة في لجان الثانوية العامة

خلف الزناتى نقيب المعلمين كلف كرم عبد اللاه رئيس النقابة الفرعية بالقاهرة الجديدة، بالتوجه إلى المستشفى لمساندة أسرة المعلمة فى مصابهم الأليم، خلال هذه الظروف الصعبة.

امتحان اللغة العربية

وأكد نقيب المعلمين انه تم تقديم كل الدعم، وسرعة صرف مستحقاتها المالية وتسليمها لأسرتها.

ومن ناحية أخرى نفى شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صحة ورق امتحان اللغة العربية المتداولة قبل بدء لجان امتحانات الثانوية العامة اليوم الأحد.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن صور ورقة الامتحان التي تم تداولها على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي قبل بداية انطلاق امتحان مادة اللغة العربية صباح اليوم غير صحيحة وليس لها أي علاقة بمادة امتحان اليوم.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم إلى أن غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة تتواصل مع جميع المحافظات، وتتابع بدقة ما يتم تداوله من أخبار، والرد عليه أولًا بأول.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.

وزعمت مجموعات الغش على تطبيق التليجرام المعروفة باسم شاومينج، تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 قبل بدء اللجان، ولكن تبين أنها امتحان السنة الماضية.

وتداولت مجموعات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي امتحان اللغة العربية للثانوية العامة بعد بدء لجان الامتحانات بنحو نصف ساعة.

وتحقق غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة 2023 في صحة امتحان اللغة العربية المتداول بعد بدء اللجاء للتأكد منه والتوصل إلى المتورط في نشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتتخذ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراءات رادعة مع كل من يثبت تورطه في نشر امتحانات الثانوية العامة بعد بدء اللجان، وتحيله كل من تورط في ذلك إلى النيابة العامة.

أداء امتحان اللغة العربية

ويؤدي نحو 783 ألف طالب وطالبة بالشعبتين الأدبية والعلمية في الثانوية العامة، امتحان اللغة العربية في الدور الأول للعام الدراسي 2022-2023 بشكل ورقي اليوم الأحد.

كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، الامتحان في مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات اللغة العربية، ومادة مقاييس المفاهيم.

وتجرى امتحانات الثانوية العامة في ألفين و97 لجنة امتحانية بالمدارس بجميع المحافظات، وسط تأمينات مشددة في محيط اللجان.