مدرس يفجر مفاجأة عن امتحان الكيمياء لطلاب الثانوية العامة "شاهد"

شكى عدد كبير من طلاب الثانوية العامة من صعوبة امتحان مادة الكيمياء للثانوية العامة، مؤكدين أن الأسئلة صعبة وفى مستوى مدرس المادة وليس الطالب، كما دخل بعض الطلاب فى حالة من البكاء بسبب صعوبة الامتحان.

وعقب إبراهيم محمد، معلم مادة الكيمياء، على الجدل حول امتحان الكيمياء للثانوية العامة اليوم.

وقال إبراهيم إن أي امتحان لابد أن يفرق بين الطالب المتميز والطالب المتوسط والطالب تحت المتوسط.

وتابع أن :"الامتحان عبارة عن 46 نقطة، بينهم نقاط تحدد مستوى الطالب المتوسط ونقاط تحدد مستوى الطالب المتميز وأخرى تحدد المستوى تحت المتوسط وبالتالي يجيب أن يسير الامتحان بهذا المعيار".

وواصل خلال تصريحاته ببرنامج “حضرة المواطن”، المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، اليوم الأحد، أن "نقاط امتحان اليوم كلها تحتاج إلى تفكير، والطالب لكي يفكر في الامتحان يحتاج وقت أكبر من الوقت المحدد للامتحان".

وأكمل إبراهيم أنه "أرى أن اسئلة امتحان اليوم كان يجب أن يتم توزيعها على 5 امتحانات قادمة، ولا تكون في امتحان واحد بهذا الشكل، لأن الامتحان يحتاج تركيز أكثر من الطالب وخاصة أن الوقت كان قصير ".

واختتم حديثه :"الامتحان ليس تعجيزي وليس بالسهل ولكن محتاج تركيز أكثر من الطالب".

تفاصيل امتحان الكيمياء لطلاب الثانوية العامة

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى درجات وعدد الأسئلة المقالية والاختيارية بامتحان مادتى الجغرافيا والكيمياء، موضحة أن الكيمياء مجموعها الكلي 60 درجة، ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لها 4 درجات، والموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا، أمًا بالنسبة لمادة الجغرافيا، مجموع درجاتها 60 درجة، ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لها 4 درجات، والموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2023، خلال الفترة من 12 يونيو الحالي، وحتى 13 يوليو المقبل، وتتم الاختبارات بأسئلة اختيارية وأخرى مقالية، تمثل 15% من درجات كل مادة.

واتخذت وزارة التربية والتعليم عدة ضوابط لمنع الغش في الامتحانات منها وقف التحويلات إلى مدارس بعينها ثم تركيب كاميرات مراقبة في اللجان لرصد أي مخالفات قد تحدث، إضافة إلى وضع باركود في كراسة الأسئلة لضبط أي طالب يقوم بتصوير أسئلة أو أجوبة، كما تم تشكيل فريق لمكافحة الغش الإلكترونى بديوان الوزارة مهمته تتبع صفحات الغش لرصد أي تداول للأسئلة يتم، كما أكدت الوزارة أنه لا تسريب لأسئلة امتحانات الثانوية العامة.