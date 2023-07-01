استكمال امتحانات الثانوية العامة 2023 غدًا

يستكمل طلاب الصف الثالث الثانوي، غدًا الأحد، الموافق 2 يوليو، امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 بأداء امتحاني الفيزياء والتاريخ.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة بإجمالي عدد 783 ألف طالب وطالبة في ألفين و97 لجنة امتحانية في المدارس بجميع أنحاء الجمهورية، وسط تأمينات مشددة.

وأكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة مستمرة عقب عيد الأضحى المبارك ووفقًا للجدول المحدد والمعتمد من قبل.

جدول امتحانات الثانوية العامة بعد العيد

ويؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية رياضيات يوم الثلاثاء 4 يوليو 2023، مادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا، ويؤدي طلاب الشعبتين الأدبية والعلمية يوم الخميس 6 يوليو 2023 مادة اللغة الأجنبية الأولى.

كما يؤدي طلاب الثانوية العامة يوم الأحد 9 يوليو 2023، علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، والجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم والتفاضل والتكامل للشعبة العلمى رياضة.

أما يوم الثلاثاء 10 يوليو 2023، فيؤدي طلاب الثانوية العامة للشعبة الرياضية امتحان الديناميكا، ويوم الخميس 13 يوليو 2023 يؤدي طلاب الشعبة الأدبية الفلسفة والمنطق، والأحياء لطلاب شعبة علمي علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة.

انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2023

انطلقت امتحانات الثانوية العامة يوم الإثنين الموافق 12 يونيو 2023 بأداء مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، في لجان مؤمنة بالمدارس.

وأدى طلاب الثانوية العامة يوم الثلاثاء 13 يونيو 2023، الامتحان في مادة الاقتصاد والاحصاء، ثم مادة اللغة العربية يوم الأحد 18 يونيو 2023.

ثم أدى امتحانات الثانوية العامة يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023، مادة اللغة الأجنبية الثانية، ويوم الأحد 25 يونيو 2023 مادتي الجغرافيا والكيمياء.

وتضم امتحانات الثانوية العامة 30 في المائة أسئلة العمليات البسيطة و40 في المائة أسئلة العمليات المتوسطة و30 في المائة أسئلة العمليات العليا؛ لقياس العمليات العقلية المختلفة.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة 2023 بنظام الكتاب المفتوح على أن يتسلموا كتيبات المفاهيم داخل اللجان ويسلمونها في نهايتها.

ويجيب طلاب الثانوية العامة على أسئلة الاختيار من متعدد في نموذج البابل شيت من خلال تظليل دائرة الإجابة التي يراها صحيحة، والأسئلة المقالية في ورقة أخرى مخصصة لذلك.

