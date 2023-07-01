انتشال جثماني طفلين في الصف

انتشل رجال الإنقاذ النهري بالجيزة، جثتين لطفلة وشقيقها الأصغر، تعرضا للغرق في نهر النيل بالصف، ويكثف رجال المباحث التحريات لكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد غرق طفلين في نهر النيل بالصف، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال التحريات أن طفلة تبلغ من العمر 13 سنة، وشقيقها الأصغر، تعرضا للغرق في نهر النيل، وتم انتشال الجثتين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

مصرع طالب غرقاً في سوهاج

وعلى جانب آخر، لقى طالب مصرعه غرقا بنهر النيل أثناء الاستحمام بترعة وذلك لعدم إجادته السباحة بناحية جزيرة الخزندارية دائرة مركز طهطا بسوهاج.

تلقى اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بغرق شخص بنهر النيل بناحية جزيرة الخزندارية دائرة مركز طهطا.

وإنتقلت قوات وحدة الإنقاذ النهري بسوهاج وتبين غرق المدعو محمود ك خ 18 عاما طالب ويقيم بناحية شطورة دائرة المركز " وتم إنتشال الجثة " وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي طهطا العام.

وفي سياقٍ مُتصل، توفى شاب غرقًا بساحل بحر الريسة شرق العريش مساء أمس الجمعة، بعد فشل محاولة إنقاذه.

وقال مستشفى العريش العام، في بيان له إن شاب يدعى سامح - 29 عاما، توفى بعد فشل كل المحاولات الطبية لإنعاشه، وذلك لدخول كميات كبيرة من المياه في الرئتين.

وأضاف المصدر أن الحالة وصلت إلى قسم الاستقبال والطوارئ في مستشفى العريش، وتم إجراء الإسعافات اللازمة في محاولة لإنعاشه، إلا أنه توفي على الفور.

تم وضع الجثة في ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة، وتم استخراج تصريح الدفن.

وتسعى السلطات لرفع الوعي لدى المواطنين بخطورة السباحة في أماكن لا يتوافر فيها مُنقذون في الأندية والمسابح العمومية ذات التأمين الكبير، وهو الأمر الذي يُساعد في تقليل حوادث الغرق بشكلٍ عام.

وتعود أسباب غرق الشباب في فترات الأعياد لاندفاعهم الكبير نحو السباحة في اماكن غير مُعدة لاستقبال المواطنين وهو ما يُعرضهم للخطر بشكلٍ كبير.