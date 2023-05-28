جامعة طنطا تكرم 9 من أعضاء هيئة التدريس الفائزين بالجوائز التقديرية والتشجيعية

كرم الأستاذ الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، على هامش اجتماع مجلس الجامعة المنعقد اليوم أعضاء هيئة التدريس بالجامعة الفائزين بجوائز الجامعة التقديرية والتشجيعية، شمل التكريم 7 أعضاء على النحو التالي في مجال العلوم الأساسية الدكتور مصطفى الشوبرى الأستاذ المساعد بقسم النبات بكلية العلوم، وفى مجال العلوم الطبية الدكتورة ولاء نجم المدرس بقسم العقاقير بكلية الصيدلة، والدكتورة لمياء المدبولى الأستاذ المساعد بقسم الميكروبيولوجيا الصيدلية بكلية الصيدلة ، والدكتور محمد طارق عبد الغفار الأستاذ المساعد بقسم الباثولوجيا الاكلينيكية بكلية الطب، والدكتورة رحاب بدوى الششتاوى الأستاذ المساعد بقسم طب المناطق الحارة والحميات بكلية الطب، وفى مجال العلوم الهندسية حصل عليها الدكتور عمار الشيخ المدرس بقسم هندسـة الانتاج والتصميم الميكانيكي بكلية الهندسة، والدكتور ياسر صبحى نحيلة المدرس بقسم النبات الزراعي في مجال العلوم الزراعية بكلية الزراعة.

وشمل التكريم أيضاً مجال العلوم الأساسية الدكتور الزينى موسى عبيد الأستاذ المتفرغ بقسم الكيمياء بكلية العلوم، وفي مجال العلوم الزراعية الدكتور عبد الناصر الزعويلى الأستاذ بقسم النبات الزراعي بكلية الزراعة.

قدم الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا التهنئة لأعضاء هيئة التدريس الفائزين بجوائز الجامعة، مؤكداً حرص إدارة الجامعة على تشجيع علمائها وباحثيها وتحفيزهم على تطوير البحث العلمي وإنتاج أبحاث علمية متميزة.