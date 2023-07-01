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السبت 01 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

إقبال كبير وزحام على حدائق البحيرة

زحام الملاهي
زحام الملاهي

شهدت حدائق ومتنزهات  محافظة البحيرة إقبالا شديدا من المواطنين ، في اليوم الثالث لعيد الاضحي المبارك خاصة في المساء بعد إنتهاء حرارة الجو

في دمنهور شهدت حديقة الجمهورية بوسط المدينة زحاما شديدا  خاصة من الاطفال ، للإستمتاع بالملاهي  ، واللعب بين الأشجار، كما شهد نادي ألعاب دمنهور زحاما شديدا بين الاهالي خاصة العائلات والاقارب لقضاء أوقات جميلة وسط الحدائق الخضراء .

وفي مدينة كفر الدوار شهد نادي راية زحاما شديدا من أهالي المدينة والقري المجاورة ، خاصة للإستمتاع بالملاهي ولعب الاطفال ، وسط أغاني الدي جي 

كما تواجد المئات من المواطنين داخل حدائق وملاعب النادي ، لقضاء ثالث أيام العيد المبارك ، وسط أنغام الموسيقي ونسمات الهواء .

وفي مدينة رشيد شهد كورنيش النيل تواجد العديد من أهالي المدينة ، لركوب المراكب والقوارب النيلية ، وقضاء السهرة وسط المياة والهواء الطلق .

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