إقبال كبير وزحام على حدائق البحيرة

شهدت حدائق ومتنزهات محافظة البحيرة إقبالا شديدا من المواطنين ، في اليوم الثالث لعيد الاضحي المبارك خاصة في المساء بعد إنتهاء حرارة الجو

في دمنهور شهدت حديقة الجمهورية بوسط المدينة زحاما شديدا خاصة من الاطفال ، للإستمتاع بالملاهي ، واللعب بين الأشجار، كما شهد نادي ألعاب دمنهور زحاما شديدا بين الاهالي خاصة العائلات والاقارب لقضاء أوقات جميلة وسط الحدائق الخضراء .

وفي مدينة كفر الدوار شهد نادي راية زحاما شديدا من أهالي المدينة والقري المجاورة ، خاصة للإستمتاع بالملاهي ولعب الاطفال ، وسط أغاني الدي جي

كما تواجد المئات من المواطنين داخل حدائق وملاعب النادي ، لقضاء ثالث أيام العيد المبارك ، وسط أنغام الموسيقي ونسمات الهواء .

وفي مدينة رشيد شهد كورنيش النيل تواجد العديد من أهالي المدينة ، لركوب المراكب والقوارب النيلية ، وقضاء السهرة وسط المياة والهواء الطلق .