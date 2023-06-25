تباين آراء طلاب الثانوية العامة بالدقهلية بين صعوبة الكيمياء وسهولة الجغرافيا

تباينت آراء طلاب مرحلة الثانوية العامة بين صعوبة امتحان الكيمياء وسهولة امتحان مادة الجغرافيا، الذي عقد صباح اليوم الأحد من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا.

وسادت حالة من الارتياح بين طلاب شعبة الأدبى عقب خروجهم من لجان الامتحانات وعبروا عن فرحتهم بسهولة امتحان الجغرافيا . بينما عبر طلاب شعلة العلمى عن غضبهم بسبب صعوبة امتحان الكيمياء.

وقالت سلوى محمد شعبة الأدبى امتحان الجغرافيا جاء سهلا والأسئلة مباشرة.

وشاركتها الرأي منى أمحمد شعبة الأدبى الامتحان جه من المنهج والأسئلة واضحة ومباشرة ولكن الامتحان كان طويل نسبيا.

أحمد منتصر شعبة علمى علوم أكد امتحان الكيمياء صعب جدًا والأسئلة طويلة ولاتتناسب مع الوقت.

وليد رأفت شعبة علمى رياضة الامتحان جه صعب ومن خارج المنهج وحرام اللى بيحصل ده ليس امتحان ولكن تحدى للطالب.

واستقبلت اللجان والاستراحات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة 53 ألفًا 414 طالبًا وطالبة (علمى علوم 31688 وعلى رياضة 7327 والشعبة الأدبية 14054 طالبًا وطالبة وعدد طلاب المنازل 4320 والخدمات 2188 والدبلومة الأمريكية 344).

وأكد ناصر شعبان وكيل وزارة التعليم بالدقهلية، أن إجمالى لجان امتحانات الثانوية العامة 151 لجنة امتحانية (147 لجنة امتحانية) (ولجنة النور للمكفوفين ولجنة السجن بجمصة ولجنة مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بجمصة ولجنة معهد الأورام بالمنصورة).

وأشار وكيل الوزارة إلى توافر الأعداد الكافية من كتيبات المفاهيم لطلاب الثانوية العامة وتوزيعها على جميع الإدارات التعليمية لتوزيعها على كافة اللجان الامتحانية.

وقال وكيل الوزارة، إنه تم تشكيل غرفة العمليات المركزية لامتحانات الثانوية العامة بديوان المديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لتذليل العقبات وحل المشكلات التى قد تواجه رؤساء اللجان أثناء سير اللجان الامتحانية.

وفيما يتعلق بتكثيف الإجراءات الصحية ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بلجان امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، قال وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أنه تم توفير إشراف طبى لكل لجنة يضم طبيب أو زائرة صحية وتم التنسيق مع فرع هيئة الإسعاف لتوفير سيارة إسعاف فى كل موقع تجمع لجان بعدد 60 سيارة إسعاف للتعامل الفورى مع أية طوارئ.

وأدى طلاب لثانوية العامة بشعبتيه بالدقهلية بشعبتيه بالدقهلية اليوم الأحد، امتحانى الكيمياء والجغرافيا بماراثون امتحانات العام الدراسى 2022-2023.