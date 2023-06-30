عاجل
السيسي: جيل 30 يونيو الأقدر على تحمل المسئولية وبناء الدولة الحديثة (شاهد)
الجمعة 30 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ميديا

السيسي يهنئ المصريين بذكرى 30 يونيو: للتاريخ أيامًا لامعة كالنجوم تضيء عتمة الليل

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهنئة للشعب المصرى بثورة 30 يونيو، مؤكدًا أن هذه الثورة  تتزامن مع عيد الأضحى المبارك أعادهما الله على مصر والأمة والعربية والإسلامية بالخبير واليمن والبركات.

وقال “السيسي” خلال خطابه في ذكرى ثورة 30 يونيو، واذاعتها قناة “إكسترا نيوز” إن للتاريخ أياما لامعة كالنجوم تضئ عتمة الليل وتنير الطريق أمام السائرين وتهديهم سواء السبيل، وعلى رأس هذه الأيام الخالدة يوم 30 من يونيو 2013 حين انتفض شعب مصر العظيم ثائرا على من حاولوا اختطاف وطنهم رافضين للظلم والاستبداد.

وتابع الرئيس، أن الشعب المصرى أصيل يرفض اختطاف الوطن، وأعلن مصر حينها أن مصر للمصريين وتستقل بقرارها ولا تتبع إلا إرادة شعبها ومصالحه العليا، وكان الثلاثون من يونيو عنوانا عادة وحدة الوطن.

مواد متعلقة

شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو

طلائع الجيش يلتقي سيراميكا كليوباترا بحثًا عن طوق النجاة بالدوري المصري

جهود وزارة الري في مشروعات الصرف بواحة سيوة

وزارة العمل: دولة 30 يونيو تنتصر لقضايا العمل

حصاد وزارة الري وأبرز المشروعات خلال 9 سنوات

الجريدة الورقية