السيسي يهنئ المصريين بذكرى 30 يونيو: للتاريخ أيامًا لامعة كالنجوم تضيء عتمة الليل

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهنئة للشعب المصرى بثورة 30 يونيو، مؤكدًا أن هذه الثورة تتزامن مع عيد الأضحى المبارك أعادهما الله على مصر والأمة والعربية والإسلامية بالخبير واليمن والبركات.

وقال “السيسي” خلال خطابه في ذكرى ثورة 30 يونيو، واذاعتها قناة “إكسترا نيوز” إن للتاريخ أياما لامعة كالنجوم تضئ عتمة الليل وتنير الطريق أمام السائرين وتهديهم سواء السبيل، وعلى رأس هذه الأيام الخالدة يوم 30 من يونيو 2013 حين انتفض شعب مصر العظيم ثائرا على من حاولوا اختطاف وطنهم رافضين للظلم والاستبداد.

وتابع الرئيس، أن الشعب المصرى أصيل يرفض اختطاف الوطن، وأعلن مصر حينها أن مصر للمصريين وتستقل بقرارها ولا تتبع إلا إرادة شعبها ومصالحه العليا، وكان الثلاثون من يونيو عنوانا عادة وحدة الوطن.