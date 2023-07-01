مراجعة ليلة الامتحان في الفيزياء للثانوية العامة (شاهد)

نشرت منصة البث المباشر التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مراجعة ليلة الامتحان في الفيزياء للثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة في الشعبة العلمية علوم ورياضيات، غدا الأحد، امتحان الفيزياء في ألفين و97 لجنة امتحانية بمختلف أنحاء الجمهورية.

شاهد فيديو مراجعة ليلة الامتحان في مادة الفيزياء للثانوية العامة:





مواصفات امتحان الفيزياء

يجرى امتحان الفيزياء للثانوية العامة بنظام الكتاب المفتوح "أوبن بوك" من خلال توزيع كتيبات المفاهيم على الطلاب خلال انعقاد اللجان الامتحانية، ثم تسليمها في نهاية الامتحان.

ويشمل امتحان الفيزياء للثانوية العامة على أسئلة لقياس المستويات المعرفية المختلفة، وتنقسم الأسئلة إلى: 30 في المائة للعمليات البسيطة و40 في المائة للعمليات المتوسطة و30 في المائة للعمليات العليا.

ويتضمن امتحان الفيزياء للثانوية العامة على 85 في المائة أسئلة موضوعية اختيار من متعدد وتكون إجابتها في نموذج البابل شيت، و15 في المائة أسئلة مقالية قصيرة جدًا تخصص لها عدة أسطر للكتابة.

مواصفات أسئلة امتحان الفيزياء

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بوضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة واضحة وتتدرج بين السهل والصعب، على ألا تحتمل أسئلة امتحانات الثانوية العامة أكثر من إجابة في الاختيار من متعدد.

ونبه وزير التربية والتعليم بمراعاة عدد الخطوات في الحل عند وضع الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة وأن تكون بدائل الإجابة قصيرة حتى تتناسب مع الزمن المخصص للامتحان.

توزيع درجات امتحان الفيزياء

يبلغ مجموع درجات مادة الفيزياء للشعبة العلمية من الثانوية العامة 60 درجة، على أن تكون النهاية الصغرى للنجاح 30 درجة.

ويشمل امتحان الفيزياء على عدد الأسئلة المقالية تقدر بسؤالين مخصص لها أربع درجات، وتبلغ الأسئلة الموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة.

ويحتوي امتحان مادة الفيزياء للشعبة العلمية العلوم والرياضيات في الثانوية العامة على إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا.

وتوضع أسئلة امتحان الفيزياء في ورقة الامتحان منقسمة إلى ثلاثة أجزاء، الجزء الأول يحتوى على أسئلة بدرجة واحدة، والجزء الثاني يحتوي على أسئلة بدرجتين، والجزء الثالث يحتوي على للأسئلة المقالية ويتم كتابة درجة كل سؤال بجواره.

وتكون الأسئلة المقالية في امتحان الفيزياء واحدة في النسخ الاختبارية الأربعة (أ، وب، وج، ود) بنفس الأرقام، ولا يتم تبديلها في مختلف النماذج.