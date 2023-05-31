مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء الموافق 31 مايو 2023، فيشهد عدة لقاءات بمختلف الدوريات فسنلتقي مع مواجهة روما ونظيره إشبيلية في الدوري الأوروبي، بجانب ختام الجولة الأخيرة من بطولة الدوري السعودي، بالإضافة إلى الدوري المصري، ومباراة البطولة العربية للأندية التى تجمع المحرق والاتحاد المنستيري.

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وتشهد منافسات اليوم مباراة نهائي بين روما وإشبيلية ببطولة الدوري الأوروبي، فيما يواجه البنك الأهلي نظيره الداخلية، في الجولة الـ 30 من بطولة الدوري المصري، ويلتقي الإسماعيلي مع المقاولون العرب على ملعب الأخير.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأوروبي

روما × إشبيلية (22:00 مصر والسعودية) - beIN Sports HD 1 Premium

مباريات اليوم في الدوري السعودي

النصر × الفتح (21:00 مصر والسعودية) - SSC

الاتحاد × الطائي (21:00 مصر والسعودية) - SSC

الهلال × الرائد (21:00 مصر والسعودية) - SSC

مباريات اليوم في الدوري المصري

البنك الأهلي × الداخلية (19:30 مصر والسعودية) - OnTime Sports HD

المقاولون العرب × الإسماعيلي (19:30 مصر والسعودية) - OnTime Sports HD

مباريات اليوم في البطولة العربية للأندية

المحرق × الاتحاد المنستيري (17:00 مصر والسعودية) - الكأس الرياضية

ترتيب الدوري المصري

1- الأهلي 62 نقطة

2- بيراميدز 58 نقطة

3- فيوتشر 54 نقطة

4- الزمالك 50 نقطة

5- المقاولون العرب 41 نقطة

6- المصري البورسعيدي 40 نقطة

7- فاركو 40 نقطة من 29 مباراة

8- الاتحاد السكندري 40 نقطة

9- إنبي 36 نقطة

10- سموحة 35 نقطة

11- الإسماعيلي 32 نقطة

12- سيراميكا كليوباترا 31 نقطة

13- البنك الأهلي 31 نقطة

14- أسوان 31 نقطة

15- غزل المحلة 31 نقطة

16- الداخلية 28 نقطة

17- طلائع الجيش 26

18- حرس الحدود 16

موعد مباراة الأهلى والوداد المغربى

ويستعد الأهلى لمواجهة الوداد المغربى المقرر لها التاسعة مساء الأحد المقبل على ستاد القاهرة الدولى في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي يؤكد عدم تخليه عن كهربا

وعن إيقاف محمود كهربا قال عضو مجلس إدارة الأهلي :" غرامة كهربا إذا وجب دفعها الأهلي لن يتأخر في إطار الضوابط القانونية التي تخدم مصلحة اللاعب والنادي .. الأهلي لا يبيع من يشتريه ولا ينسى من يضحي من أجله والأكيد أن النادي الأهلي لن يترك كهربا مهما حدث .. ولكن ننتظر انتهاء الأمور القانونية ".

وردا على سؤاله حول توتر العلاقة مع نادي الزمالك قال الدكتور محمد شوقي :"الأهلي لم تكن علاقته متوترة مع الزمالك نهائيا ولكن هناك شواهد أمام الإعلام يجب أن ينظر اليها الجميع، لماذا لم ينظر أحد لزياراة أساطير الزمالك للقلعة الحمراء الموسم الماضي في شهر رمضان وكان من بينهم الكابتن حسن شحاته ".