تعرف على قيمة مكافآت لاعبي الاتحاد بعد التتويج بالدوري السعودي

حدد نادي الاتحاد السعودي، مكافآت لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بعد التتويج ببطولة الدوري السعودي للمحترفين للمرة التاسعة في تاريخه.

وتوج الاتحاد بالدوري السعودي بعد فوزه على الفيحاء بثلاثية نظيفة في الجولة قبل الأخيرة من نهاية الموسم الحالي بعد وصوله النقطة 69 بفارق 5 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.

ومن المقرر أن تطبق أن إدارة الاتحاد اللائحة الداخلية لمكافآت البطولات المحلية، وذلك بتسليم 23 لاعباً نحو 3 ملايين ريال، وذلك بعد تحقيق لقب دوري روشن قبل جولة من نهايته.

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ويحصل كل لاعب في الاتحاد على مبلغ تتراوح قيمته ما بين 100 إلى 150 ألف ريال مبدئياً، سواء كان لاعباً أساسياً أو على دكة البدلاء.

ويختتم الاتحاد منافسات الدوري السعودي للموسم الحالي بمواجهة الطائي في، مساء الأربعاء المقبل عند دقات التاسعة بتوقيت القاهرة والرياض، وذلك يأتي ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مسابقة دوري روشن السعودي.

تتويج الاتحاد

تتويج الاتحاد ببطولة الدوري السعودي جاء بعد صراع شرس مع النصر في الأسابيع الأخيرة، لكنه انتهى في الجولة قبل الأخيرة بفوز مستحق على الفيحاء مع تعثر النصر بالتعادل مع الاتفاق.

وانتزع الاتحاد لقب الدوري السعودي بعد غياب دام لنحو 14 عامًا، إذ يعود آخر مرة اعتلى فيها النمور قمة المسابقة إلى موسم 2009.

حسم الاتحاد لقب الدوري السعودي للمحترفين بعد فوزه بثلاثية على الفيحاء في الجولة قبل الأخيرة من المسابقة.

وتستضيف المملكة العربية السعودية، بطولة كأس العالم للأندية في النسخة المقبلة، ما يتيح مشاركة ممثل عن الدولة المستضيفة والذي سيكون نادي الاتحاد بصفته بطل الدوري السعودي للمحترفين.

ويعد نادي الاتحاد السعودي هو ثالث الأندية التي تأكد مشاركتها في كأس العالم للأندية بعد أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا وأوراوا الياباني بطل دوري أبطال آسيا.