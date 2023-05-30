التاريخ يساند عماد النحاس قبل مواجهة طلائع الجيش والزمالك بالدوري

يستعد عماد النحاس المدير الفني لنادي طلائع الجيش لمواجهة صعبة وهامة للغاية عندما يواجه الزمالك مساء اليوم في تمام الساعة الثامنة على استاد القاهرة الدولي.

ويواجه طلائع الجيش تحت قيادة مدربه عماد النحاس نظيره الزمالك مع الكولومبي خوان كارلوس اوسوريو في مباراة مؤجلة من منافسات الجولة 23 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتأتي مواجهة طلائع الجيش أمام الزمالك بعد أيام قليلة من مواجهته أمام الأهلي والتي خسرها الفريق العسكري بهدفين نظيفين في مباراة مؤجلة من الجولة 22 من الدوري المصري.

ويسعى طلائع الجيش للهروب من مراكز الهبوط في جدول ترتيب الدوري المصري حيث يحتل المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 26 نقطة وبفارق 10 نقاط عن حرس الحدود صاحب المركز الأخير برصيد 16 نقطة.

وحقق طلائع الجيش 26 نقطة فقط من 28 مباراة في مسابقة الدوري، وجمع هذه النقاط من 5 انتصارات فقط و 11 تعادلًا و 12 هزيمة، وتتبقى له 6 مباريات فقط هذا الموسم.

وخاض عماد النحاس 12 مباراة مع طلائع الجيش، بواقع 10 مباريات في الدوري المصري الممتاز ومباراتين في البطولة العربية للأندية أمام أهلي طرابلس الليبي.

وجمع عماد النحاس 10 نقاط من 10 مباريات له مع طلائع الجيش في الدوري المصري بعدما حقق الفوز في مباراتين وتعادل في 4 مباريات وخسر و5 مباريات.

وسجل طلائع الجيش 9 أهداف بينما استقبلت شباكه 14 هدفًا خلال 10 مباريات له في مسابقة الدوري المصري تحت قيادة مدربه الحالي عماد النحاس.

تاريخ مواجهات عماد النحاس أمام الزمالك

وسبق للمدرب عماد النحاس مواجهة الزمالك في 11 مناسبة مع 5 فرق مختلفة بالدوري المصري، لكنه لم يحقق سوى فوزين منهم فوزًا تاريخيًا جاء خلال قيادته لفريق الشرقية.

وحقق فريق الشرقية تحت قيادة عماد النحاس فوزًا تاريخيًا على الزمالك بهدف نظيف، وحدث وقتها في الجولة 21 من موسم 2016-2017 من الدوري المصري.

بينما جاء الفوز الثاني للمدرب عماد النحاس في تاريخ مواجهاته أمام الزمالك خلال قيادته لفريق المقاولون العرب والذي فاز على الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة 22 من موسم 2019-2020.

وخسر عماد النحاس 5 مباريات من أصل 11 مباراة له أمام الزمالك خلال مسيرته التدريبية بينما حقق 4 تعادلات وفوزين فقط.

وسجلت فريق عماد النحاس 10 أهداف بينما استقبلت شباكها 15 آخرين من إجمالي 11 مباراة أمام الزمالك بالدوري المصري.

ويعد الزمالك هو خامس أكثر فريق واجهه عماد النحاس خلال مسيرته التدريبة.