رياض محرز يعرض خدماته على النادي الأهلي

تصدر اسم لاعب كرة القدم، الجزائري رياض محزر نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، مؤشر البحث العالمي جوجل وتريند مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، عقب إعلان معلق رياضي عن تلقي إدارة النادي الأهلي عرضًا من اللاعب للانضمام لصفوفه، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

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رياض محرز

رياض محرز يعرض خدماته على الأهلي السعودي

نشر المعلق الرياضي السعودي مشاري القرني، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي، يتحدث فيه عن قيام الدولي الجزائري رياض محرز بعرض خدماته على إدارة النادي الأهلي.

رياض محرز يعرض نفسه على الأهلي السعودي

القرني يكشف بسبب تفضيل رياض محرز النادي الأهلي

وقال القرني: على ما سمعت، رياض محرز، عرض نفسه على النادي الأهلي، لأنه يرى أن الدوري السعودي يضم العديد من النجوم العالميين مثل كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر وقائد منتخب البرتغال، بالإضافة لحصده العديد من أموال.

القرني يكشف بسبب تفضيل رياض محرز النادي الأهلي

مشاري القرني يكشف رأيه الشخصي فى انتقال رياض محرز للأهلي

وأكد مشاري القرني المعلق الرياضي، أن صفقة انتقال الدولي الجزائري رياض محرز، إلى النادي الأهلي السعودي، ستكون صعبة للغاية في الفترة الحالية، نظرًا لصغر سنه، بجانب تألقه وتقديم مستويات عالية مع نادي مانشستر سيتي هذا الموسم وتحقيق لقب بطولة الدوري الإنجليزي والوصول إلى نهائي الكأس ونهائي دوري أبطال أوروبا.

مشاري القرني رأيه الشخصي فى انتقال رياض محرز للأهلي

سبب اهتمام رياض محرز باللعب في دوري روشن

وأشار مشاري القرني، أن احتمالية انتقال رياض محرز إلى أحد أندية الدوري السعودي في المستقبل القريب أمر جائز، نظرًا لاهتمامه اللعب بدوري روشن السعودي، لأسباب عديدة من بينها، العروض المالية الضخمة التي تقدمها إدارات الأندية للنجوم، بالإضافة إلى قوة المسابقة حاليًا.

سبب اهتمام رياض محرز باللعب في دوري روشن

نادي الأهلي السعودي

وكان النادي الأهلي السعودي، قد نجح في العودة مجددَا إلى منافسات دوري روشن السعودي، تحت قيادة المديرالفني الجنوب الإفريقي بيتسو موسيماني، بعدما هبط النادي إلى دوري الدرجة الأولى دوري يلو، لأول مرة في تاريخه.