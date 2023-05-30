أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023 والقنوات الناقلة

يبحث عشاق كرة القدم على جدول أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023، علما بأن هذه المواجهات ستكون في المنطقة العربية.

ومع انتهاء منافسات البطولات المحلية في أوروبا، واقتراب مراحل الحسم في بطولات الأندية بالقارة العجوز مثل الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر ودوري أبطال أوروبا، تتجه الأنظار حاليأً إلى الدوريات العربية.

وتقام يوم الثلاثاء 30 مايو 2023، 3 مباريات مهمة في 3 دوريات عربية مختلفة هي المصري والجزائري والعراقي.

مواعيد مباريات اليوم

ويلتقي فريق الزمالك مع ضيفه طلائع الجيش على ملعب القاهرة الدولي في مباراة مؤجلة من الجولة الـ23 من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في ترتيب الدوري المصري برصيد 47 نقطة، بينما يتواجد طلائع الجيش في المركز الـ17 وقبل الأخير بـ26 نقطة.

وفي إطار مباريات الدوري الجزائري يلتقي مولودية الجزائر مع نظيره اتحاد خنشلة في الجولة الـ24 من عمر البطولة المحلية في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وعلى صعيد الدوري العراقي يلتقي فريق أربيل مع القوة الجوية ضمن منافسات الجولة الـ31 من عمر المسابقة بملعب "فرانسو حريري".

مباريات اليوم في الدوري المصري

الزمالك × طلائع الجيش (8:00 مصر والسعودية) - ON Time Sports 1 HD

مباريات اليوم في الدوري الجزائري

مولودية الجزائر × إتحاد خنشلة (6:00 مصر والسعودية) - القناة الجزائرية الثالثة

مباريات اليوم في الدوري العراقي

أربيل × القوة الجوية (9:30 مصر والسعودية) - القناة الرياضية العراقية

