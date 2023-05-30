انفراجة في أزمة الحجز على أموال الزمالك

حل جديد للزمالك في أزمته المالية

عقد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتماعًا مع مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور خلال الساعات القليلة الماضية من أجل حل أزمة الحجز على أرصدة النادي في البنوك.







مقترح وزير الرياضة:



خلال الاجتماع، اقترح أشرف صبحي، وزير الرياضة، على مسؤولي الزمالك فتح حساب للنادي في هيئة البريد من أجل تلقي كافة الأموال، والتبرعات للأبيض.



ومن المقرر أن يبدأ نادي الزمالك في خطوات فتح حساب في هيئة البريد، خلال الساعات المقبلة، من أجل حل أزمة الحجز على أرصدة الزمالك البنكية.



وأشار وزير الرياضة أنه سيتم إضافة بند باللائحة المالية للأندية يتيح لها فتح حسابات في هيئة البريد مع البنوك المصرية وعليه سيستطيع الزمالك إيداع وتلقي الأموال بالبريد.



يأتي ذلك بعدما أعلن الزمالك عن وجود أزمة مالية بسبب الحجز على أرصدته في البنوك، وعليه أصبح مقيدًا في مسألة الصرف من أجل إقامة المعسكرات للمباريات وشراء اللاعبين وغيره.



موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة:

يستضيف فريق الزمالك، اليوم الثلاثاء، نظيره طلائع الجيش في المباراة المرتقبة على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري المصري الممتاز.

يدخل فريق الزمالك لقاء طلائع الجيش وهو يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لعب 28 مباراة فاز في ثلاثة عشرة وتعادل في 8 مباريات وخسر في 7 مباريات، فيما يحل فريق طلائع الجيش ضيفًا على فريق الزمالك محتلًا المركز السابع عشر لعب حتى الآن 28 مباراة فاز في خمس مباريات وتعادل في إحدى عشرة مباراة وخسر في 12 مباراة ويمتلك 26 نقطة.





موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري:



تبدأ أحداث مباراة الزمالك وطلائع الجيش، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 30 من شهر مايو 2023، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، و8 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و9 مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش في مسابقة الدوري:





تذاع أحداث المباراة التي تجمع بين فريقي الزمالك وطلائع الجيش، على قنوات أون تايم سبورت 1 بتعليق حاتم بطيشة.



