أبرز مباريات اليوم الأربعاء 31 مايو 2023 والقنوات الناقلة

يبحث عشاق كرة القدم عن مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 31 مايو 2023 في الدوريات المختلفة ومنها الأوروبي والبطولة العربية للأندية وغيرها.

ويتواصل الحسم في عالم كرة القدم لموسم 2022-2023، واليوم الأربعاء سيشهد عددًا من المباريات المحورية في ختام العام الكروي المثير، وسيقام نهائي الدوري الأوروبي، كما سيرفع الاتحاد لقب الدوري السعودي، وعلى الصعيد العربي تتواصل مباريات البطولة العربية.

مواعيد مباريات اليوم

وستكون الأنظار كلها موجهة إلى ملعب "بوشكاش أرينا"، عندما يلتقي روما مع إشبيلية في نهائي الدوري الأوروبي.

ويحتفل الاتحاد بلقب الدوري السعودي عندما يواجه الطائي، أما النصر سيلعب مع الفتح، والهلال ضد الرائد.

وفي الدوري المصري، يواجه البنك الأهلي نظيره الداخلية في مباراة مشتعلة بصراع البقاء، كما يلعب المقاولون العرب مع الإسماعيلي.

وسيواجه المحرق العماني نظيره الاتحاد المنستيري التونسي في إياب الدور الثاني من البطولة العربية.

مباريات اليوم في الدوري الأوروبي

روما × إشبيلية (22:00 مصر والسعودية) - beIN Sports HD 1 Premium

مباريات اليوم في الدوري السعودي

النصر × الفتح (21:00 مصر والسعودية) - SSC

الاتحاد × الطائي (21:00 مصر والسعودية) - SSC

الهلال × الرائد (21:00 مصر والسعودية) - SSC

مباريات اليوم في الدوري المصري

البنك الأهلي × الداخلية (19:30 مصر والسعودية) - OnTime Sports HD

المقاولون العرب × الإسماعيلي (19:30 مصر والسعودية) - OnTime Sports HD

مباريات اليوم في البطولة العربية للأندية

المحرق × الاتحاد المنستيري (17:00 مصر والسعودية) - الكأس الرياضية