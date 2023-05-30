أيمن أشرف يقترب من سيراميكا كليوباترا

أكد الإعلامي مجدي عبد الغني مقدم برنامج ملعب الشمس الذي يذاع على قناة الشمس ،ان مسئولى نادى سيراميكا كليوباترا يرغبون بالتعاقد مع أيمن أشرف لاعب فريق الأهلى الحالي ، حيث خلال الفترة الماضية قاموا بالتواصل مع أيمن أشرف لمعرفة موقفه من الانتقال إلى فريقهم الموسم المقبل .

أشار مجدى عبد الغنى قائلا " أيمن أشرف من اللاعبين الأقوياء و كابتن حلمى طولان يطمح فى ضم أيمن أشرف حيث عمل تحت قيادة اثناء تواجدهم فى سموحة " .

وعلى الجانب الأخر، اقترب اللاعب الدولي حسين الشحات لاعب فريق الأهلى من تحطيم رقم ثنائي الفريق السابق المغربي وليد أزارو والنيجيري جونيور أجاي وذلك بعدما سجل هدفًا في شباك سيراميكا كليوباترا مساء أمس الاثنين بالدوري.

حسين الشحات

وقاد حسين الشحات من قيادة النادي الأهلي لتحقيق الفوز السادس على التوالي في مسابقة الدوري المصري بعدما سجل هدف انتصار الفريق الأحمر على سيراميكا كليوباترا.

أحرز جناح الأهلى حسين الشحات هدفه الثاني مع فريق الأهلي هذا الموسم في الدوري الممتاز ليعود إلى زيارة الشباك في المسابقة للمرة الأولى منذ هدفه في شباك فريق فيوتشر بالجولة السابعة الماضية.

فاز المارد الأحمر على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد سجله نجمه المتألق حسين الشحات بعدما نجح في استقبال تمريرة طويلة من زميله المدافع محمود متولي قبل أن يسدد كرة أرضية قوية سكنت شباك الحارس محمد بسام في الدقيقة 57 من الشوط الثاني.

تمكن الأهلي تحت قيادة مدربه السويسري مارسيل كولر إلى 62 نقطة جمعها من 19 فوزًا و 5 تعادلات، واستمرت سلسلة اللاهزيمة للمباراة رقم 24 هذا الموسم من الدوري.

ويراهن مارسيل كولر على مواصلة لاعبه حسين الشحات خلال مباراتي الأهلي أمام الوداد المغربي بذهاب وإياب نهائي دوري أبطال أفريقيا للتتويج باللقب للمرة الحادية عشر في تاريخه فريق القلعة الحمراء.

ويحتاج حسين الشحات نجم النادي الأهلي من أجل تحطيم عدد أهداف الثنائي السابق للفريق الأحمر، المغربي وليد أزارو والنيجيري جونيور أجاي بمختلف المسابقات.

ورفع حسين الشحات عدد أهدفه هذا الموسم مع الأهلي بمختلف المسابقات إلى 7 أهداف ليصل إجمالي أهدافه منذ انتقاله للفريق الأحمر إلى 39 هدفًا سجلها خلال 170 مباراة.