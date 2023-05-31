محمد شوقي يتحدث عن فرع الأهلي بالعلمين وأرقام الرعاية وملف كرة القدم

قال الدكتور محمد شوقي عضو مجلس إدارة الأهلي، إنه ليس من الوارد على الإطلاق فكرة ‏حديث مجلس الإدارة مع المدير الفني أو اللاعبين في أي أمور خاصة بالجانب الفني، وأن ‏هناك ضوابط يتم اتباعها والتعامل وفقًا لأسس ومبادئ داخل النادي.‏



وأوضح عضو مجلس إدارة الأهلي، أن الكابتن محمود الخطيب رئيس الأهلي هو المفوض ‏من مجلس الإدارة بالإشراف على ملف كرة القدم، وعندما يتخذ قرارًا يتم عرضه في ‏اجتماعات مجلس الإدارة، وأن كافة الأمور الخاصة بملف كرة القدم يتم مناقشتها بين الكابتن ‏الخطيب والمدير الفني ولجنة التخطيط.‏

وتطرق شوقي للحديث عن دور المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، مؤكدًا أنه يتحمل ‏مسئولية صعبة جدًا في ضوء تحديات يواجهها العالم أجمع.‏

وفيما يتعلق بملف الرعاية قال عضو مجلس إدارة الأهلي إن هناك تعاونًا دقيقًا مع الشركة ‏المتحدة في ملف الرعاية، وأن رعاية النادي قاربت من المليار والنصف على مدار الأربع ‏سنوات المقبلة، بخلاف البث التلفزيوني. ‏

وشدد على ان ملف الرعاية لم يتم إغلاقه ومازال هناك فرصًا ومفاوضات لوجود رعاه جدد ‏خلال الفترة المقبلة.‏

محمد شوقي



وأكد عضو مجلس إدارة الأهلي هناك أرقامًا مهولة للصرف داخل النادي وعلى سبيل المثال ‏النشاط الرياضي " الألعاب الأخرى" فقط بخلاف كرة القدم في الاهلي قد يستنفذ كل أرقام ‏الرعاية والبث.‏

وأكد شوقي أن هناك دراسات دقيقة جدًا في ملف إنشاء الفروع ووضع استرتيجية للتسويق ‏وهو ما يتم اتباعه داخل فرع التجمع الخامس في الفترة الحالية، وأن هناك تسهيلات مع ‏النادي وشركات تمويل في ملف العضويات الجديدة للتيسير على الأعضاء الجدد.‏

وشدد عضو مجلس إدارة الأهلي على أن طموحات الأهلي لا تتوقف ولا حدود لها، وأن ‏المجلس يفكر في جلب الأموال وهو أمر طبيعي ولكن خدمة عضو النادي تأتي في المقدمة ‏ويتواكب معها أفكار تنمية الموارد ‏

وأوضح أن هناك مفاوضات ودراسات في ملف إنشاء فرع للنادي في مدينة العلمين وأن ‏هناك موافقات مبدئية مع وجود دراست دقيقة جدا وهناك أفكار أخرى سيتم تنفيذها من خلال ‏وجود فروع أخرى للنادي سواء في داخل القاهرة أو خارجها. ‏

وأشار شوقي إلى أن الأهلي قيمة كبيرة في كل مكان وليس من العيب استمثار ذلك الأمر من ‏خلال الأفكار الجديدة والفروع الأخرى.‏

محمد شوقي: نعتمد على حلول مبتكرة لمواجهة تحديات التمويل

كما أكد محمد شوقي، إن تواجد الجماهيري أمر حيوي للغاية ويمثل عصب للعبات المختلفة، وهو أمر مهم لمصلحة كافة الأطراف.

وأوضح إن كل القائمين على منظومة كرة القدم ، عليهم دور كبير في التعاون بهذا الملف، وإنه لابد من إحترام الأدوار والحدود الخاصة بكل طرف، والضوابط الخاصة بالحضور الجماهيري، لتنظيم المباريات بشكل راقي يسهل من مهمة الجميع وإن جماهير الأهلي تستحق التواجد في المدرجات بالشكل اللائق.

وأشار الى إنه لابد من إدارة ملف الحضور الجماهيري وفقا لرؤية شاملة تحترم كل الأطراف، وإن الجهات المعنية أبدت تعاونا كبيرا خلال الفترة الماضية، وهي خطوة إيجابية للغاية، وإن الفترة القادمة تحتاج لمزيد من تضافر الجهود من الجميع.

وكشف عن إن هناك أفكار مستمرة لترشيد النفقات وخلق حلول بديل بشكل مستمر، في ظل التحديات المختلفة خاصة ما يتعلق بالعملة الصعبة والتمويل بشكل عام، وإن معيار استمرار أو رحيل أي عنصر في كافة فرق النادي يتوقف على رؤوية الأجهزة الفنية.

وأضاف شوقي إن كرة القدم تمثل الداعم الأول لميزانية النادي، ورغم ما يتعلق بها من حسابات الربح والخسارة، إلا إنها تظل واجهة للرعاية، التي يتم تعظيمها بصور مختلفة، وإن اللاعب بالنادي يحصل على إمتيازات وتاريخ بصورة تتخطى ما يمكن أن يحصل عليه في مكان آخر.

وشدد على إن الأهلي لا يمكن أن ينسى كل من قدم له شيء، ولا يتخلى عن أحد، وتستمر مسيرته دون أن تتوقف على أحد.