المكتب الثقافي المصري في روما يقيم ورشة عمل عن اللغة العربية والخط العربي بالمدرسة الفرنسية

أقام المكتب الثقافي المصري بروما يوم الجمعة الموافق 26/5/2023 ورشة عمل عن اللغة العربية والخط العربي بمقر المدرسة الفرنسية بروما Lycèè Chateauriand di Roma ، وذلك لعدد أربعة فصول من طلاب الصفوف الابتدائية.

تضمنت الورشة تعليم الطلاب أحرف اللغة العربية، وفن الخط العربي وتم توزيع نماذج من كلمات باللغة العربية على الطلاب للتعرف على كلمات اللغة العربية مع شرح تفصيلي عن حروف اللغة العربية ومعاني الكلمات باللغة الإيطالية والإنجليزية.

استقبل مدير المدرسة الدكتور/Cèdric Hartvik سيادة السفير / بسام راضي - سفير جمهورية مصر العربية في روما، وسعادة السفيرة /لمياء عمار – حرم السفير- والدكتورة / مروة علي فوزي – الملحق الثقافي، ومدير مكتب البعثة التعليمية في روما، وبعض من أعضاء المكتب، وأصطحبهم في جولة بالمدرسة.

المدرسة الفرنسية في روما



وفي بداية الورشة ألقت الدكتورة/ مروة علي فوزي – كلمة تعريفية للطلاب عن اللغة العربية، وكيفية كتابتها.

ثم قام الفنان/ أمجد الرفاعي ،بتوزيع نماذج من كلمات بالخط العربي على الطلاب وقام، بشرح أنواع الخطوط العربية مثل الخط الكوفي والدواني والرقعة والنسخ.

وفي نهاية الورشة شكر سعادة السفير / بسام راضي- والدكتورة / مروة علي فوزي –إدارة المدرسة على الترحيب الكبير من إدارة المدرسة والسادة المدرسين والطلاب بالوفد المصري المشارك في الورشة.

كما دعا مدير المدرسة أن يستمر هذا التعاون البناء بين المدرسة والمكتب الثقافي وإقامة مثل هذه الورش لتعريف الطلاب على الثقافية المصرية والعربية لنشر المحبة والأخوة بين الطلاب والذين يوجد من بينهم مصريين وعرب ومسلمين.