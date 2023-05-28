كريم بنزيما يحسم موقفه من الانتقال لنادي الاتحاد السعودي

بعد رفض العرض الأول

تواصل إدارة نادي الاتحاد مساعيها لضم النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد الإسباني، وذلك في الميركاتو الصيفي المقبل مع نهاية الموسم الحالي.

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يسعى النمور لدعم قلب الهجوم بصفقة من العيار الثقيل كما فعل النصر، وتواصل إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي محاولاتها للتعاقد مع لاعب سوبر ستار، ووقع الاختيار على اللاعب كريم بنزيما.

ينتهي عقد كريم بنزيما مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي 2022-2023، ولم يحسم الميرنجي موقف صاحب الـ 35 عام حتى الآن، وأكدت تقارير فرنسية أن الفريق السعودي مازال يكثف محاولاته لضم كريم بنزيما في يونيو المقبل.

الاتحاد يحاول للمرة الثانية مع كريم بنزيما

سبق أن قدم نادي الاتحاد عرض قوي لـ كريم بنزيما لدعم صفوف الفريق لكن النجم الفرنسي رفض عرض الفريق السعودي، وفضل البقاء في أوروبا حال الرحيل عن ريال مدريد.

وضمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية بالعام المقبل، والمقرر إقامتها على أرض المملكة العربية السعودية.

بنزيما يحسم موقفه من الانتقال للاتحاد

ومن المقرر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة حسم لموقف اللاعب النهائي من البقاء رفقة الميرنجي أو الرحيل للدوري السعودي عبر بوابة الاتحاد، وحال قرر ريال مدريد رحيل لاعبه فإنه سيبقى في أوروبا.

حقق الاتحاد الفوز على نظيره فريق الفيحاء بالأمس بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن مواجهات الجولة الـ29 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، ليتوج باللقب رسميًا، وهو الذي قد يسهل من مهمة إغراء كريم بنزيما وجعله يوافق على عرض الاتحاد السعودي.