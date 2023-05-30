ميسي

حسم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، موقفه من عرض الهلال السعودي في الموسم المقبل.





ويمتد عقد ميسي مع باريس سان جيرمان حتى نهاية الصيف المقبل، ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن تجديد العقد.



ميسي يوافق على عرض الهلال الخيالي:



ووافق ليونيل ميسي على العقد التاريخي الذي قدمه له نادي الهلال السعودي، وهو ما أكدته شبكة "فوتو ميركاتو" أن والد ووكيل ميسي، خورخي ميسي مقابل 1.2 مليار يورو.



وتابعت التقارير أن ميسي وافق على عرض الهلال للحصول على أفضل عقد في التاريخ، وسيعود قرار ميسي إلى معركة بين نادي برشلونة والهلال.



وواصلت، أن والد ميسي وافق على العرض المقدم من نادي الهلال، وستكون الفترة المقبلة الحاسمة بالنسبة للاعب ليونيل ميسي الذي سيلعب آخر مباراة مع باريس سان جيرمان بنسبة كبيرة يوم السبت المقبل، ضد كليرمون في الدوري الفرنسي.



وكان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رحل عن صفوف نادي برشلونة في صيف 2021، وانتقل لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي لمدة موسمين حتى 30 يونيو 2023.

وتوج فريق باريس سان جيرمان ببطولة الدوري الفرنسي للموسم الحالي بعد تعادله مع ستراسبورج بهدف لمثله في الجولة قبل الأخيرة من عمر المسابقة.

سجل ليونيل ميسي هدف باريس سان جيرمان في الدقيقة 59 ثم تعادل كيفين جاميرو لنادي ستراسبورج في الدقيقة 79 من عمر المباراة.

باريس سان جيرمان حسم الدوري الفرنسي بعدما تصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 85 نقطة بفارق 4 نقاط عن لانس صاحب المركز الثاني، ذلك قبل الجولة الأخيرة.



وأضاف باريس سان جيرمان اللقب الـ 11 إلى خزائنه ليصبح الأكثر تتويجًا بلقب الدوري الفرنسي، متخطيًا الرقم القياسي السابق لفريق سانت إيتيان برصيد 10 ألقاب.

وعاد نجم منتخب فرنسا ونادي باريس سان جيرمان كيليان إمبابي ليثير الكثير من الجدل داخل النادي الباريسي بعد أن أكدت تقارير صحفية أن النجم الفرنسي رفض حتى الآن تمديد تعاقده الحالي مع النادي الفرنسي لمدة عام إضافي مثلما ينص تعاقده.

وينص تعاقد كيليان إمبابي مع نادي باريس سان جيرمان على انتهائه بنهاية الموسم المقبل 2023 / 2024 مع إمكانية تجديده لعام آخر حال موافقة النجم الفرنسي على ذلك، وهو ما يرفضه حتى الآن النجم الفرنسي ليضع إدارة باريس سان جيرمان تحت المزيد من الضغوط خلال الفترة المقبلة.