نجم الأهلي السابق: لابد من إستغلال الفرص أمام الوداد

أكد عمرو الحديدي نجم النادي الأهلي السابق، أن مارسيل كولر مدرب واقعي، وهو ما جعله يحقق نتائج جيدة مع الفريق في المباريات الأخيرة، مشيرا إلى أن الفريق يحقق المعادلة الصعبة حيث يلعب جيدًا ويفوز، وهو الأمر الذي جعله يصرح بعدم رضاه عن مستوى اللاعبين.

وقال الحديدي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "كولر قام بتغيير طريقة اللعب في الشوط الثاني، وأجرى تغييرات لتنشيط الهجوم، المدرب يريد من كل اللاعبين أن يكونوا إيجابيين في المباراة، ومحمد شريف ظهر بشكل رائع وايجابية كبيرة وصنع فرص لبيرسي تاو".

وأضاف: "كولر يريد الكرة الجماعية، والمدرب يريد من اللاعبين التركيز أمام المرمى، خصوصا في ظل كثرة الفرص الضائعة، ولابد من استغلال انصاف الفرص في لقاء الوداد المغربي، لابد أن يكون هناك إيجابية في إنهاء الهجمات من حسين الشحات وبيرسي تاو وكهربا".

وأكمل: "بيرسي تاو كان في حاجة للتركيز أمام المرمى أمام سيراميكا، وحسين الشحات سجل هدفا جيدًا وهو يمتلك المهارة والرؤية الجيدة، ومحمد عبدالمنعم عليه التوقف عن المخاطرة منعًا للأخطاء في المنطقة الدفاعية، والثقة الزائدة غير مطلوبة، رغم أنني أثق في امكانياته لكن هناك أمور آخرى قد تجعله يخطئ في الملعب".

وأتم: "أيمن اشرف خارج حسابات كولر تمامًا بشكل واضح، والأفضل أن يبحث عن مستقبله في مكان آخر، خصوصا مع امكانية تعاقد الأهلي مع مدافع جديد، والأمور الفنية بالنسبة للمدير الفني واضحة خصوصا انه اعتمد على خالد عبدالفتاح وحمدي فتحي في مركز المساك، ولا يرى أيمن أشرف تمامًا في مركز المدافع".

الأهلي يوقع عقوبة على محمد عبد المنعم

قرر النادي الأهلي معاقبة محمد عبدالمنعم مدافع الفريق الأحمر مالياً بسبب ما بدر منه تجاه محمد هاني لاعب الفريق في مباراة سيراميكا كليوباترا في بطولة الدوري الممتاز أمس الاثنين.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" استقر النادي الأهلي على توقيع عقوبة مالية على محمد عبدالمنعم بسبب تجاوزه ضد محمد هاني في مباراة سيراميكا كليوباترا وتحديدًا في الشوط الأول وانفعل عليه بشكل غير مبرر وغير مقبول ".

وتابع:"يأتي ذلك بسبب أن الواقعة ليست الأولى لمحمد عبدالمنعم داخل فريق الأهلي فضلاً عن محمد هاني كان يحمل شارة القيادة في المباراة".