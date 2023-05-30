الزمالك يحقق فوزًا مثيرًا على طلائع الجيش بثنائية في الدوري

اقتنص نادي الزمالك فوزًا مثيرًا على طلائع الجيش خلال المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب ستاد القاهرة الدولي لحساب منافسات الدوري الممتاز ، بثنائية نظيفة.





جاء هدف اللقاء الأول للأبيض عن طريق كرة رأسية بنجاح عن طريق اللاعب حسام عبد المجيد الذي استغل كرة مرسلة من ركلة ركنية متقنة بأقدام أحمد سيد زيزو عند الدقيقة 87 ، قبل أن يضاعف إبراهيما ناداي تقدم الزمالك عند الدقيقة الثانية من الوقت البديل لزمن اللقاء.

تشكيل الفريقين في اللقاء ..

الزمالك ..

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حاتم سكر - حسام عبدالمجيد - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: أحمد فتوح - نبيل عماد دونجا - أحمد سيد "زيزو" - سيد عبدالله "نيمار".

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري - إبراهيما نداي.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومحمد طارق ومصطفى الزناري محمد أشرف "روقا" وأحمد بلحاج محمود عبدالرازق "شيكابالا" وسيف جعفر وناصر منسي وسامسون أكينولا.

طلائع الجيش ..

حراسة المرمى: محمد شعبان.

الدفاع: محمد فتح الله – أحمد أيمن منصور – خالد سطوحي.

الوسط: أحمد متعب – محمد شحاتة- فريد شوقي – مصطفى الخواجة - أحمد عبدالرحمن.

الهجوم: بول جوليوس - محمود وادي.



بتلك النتيجة ارتفع رصيد الزمالك إلى النقطة 50 في الترتيب الرابع ، فيما تجمد رصيد طلائع الجيش عند النقطة 26 في الترتيب السابع عشر.



على صعيد آخر قام أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بعقد اجتماعًا مع مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور خلال الساعات القليلة الماضية من أجل التوصل إلى حل نهائي ل أزمة الحجز على أرصدة النادي في البنوك.

وخلال الاجتماع بين الطرفية اقترح أشرف صبحي، وزير الرياضة، على مسؤولي الزمالك فتح حساب للنادي في هيئة البريد من أجل تلقي كافة الأموال، والتبرعات للأبيض.

ومن المقرر أن يبدأ مجلس إدارة نادي الزمالك في خطوات رسمية خاصة بفتح حساب في هيئة البريد، خلال الساعات المقبلة، من أجل حل أزمة الحجز على أرصدة الزمالك البنكية.