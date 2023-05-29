الاتحاد السعودي يكشف مصير محترفيه الأجانب

كشف أحمد كعكي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي، مصير المحترفين الأجانب بصفوف الفريق الأول لكرة القدم.

أكد نائب رئيس نادي الاتحاد السعودي خلال تصريحات تليفزيونية أن المحترفين الأجانب سيستمرون مع الفريق في الفترة المقبلة، كما لف إلى أن المدرب البرتغالي نونو سانتو مستمر في منصبه أيضا نافيا بذلك ما تردد عن رحيل المدرب البرتغالي.

وأوضح موقف هيلدر كوستا وهنريكي، قائلا “عقد هيلدر كوستا سينتهي في نهاية الموسم ولدينا أفضلية الشراء، أما برونو هنريكي عقده ينتهي هذا الصيف وسنقرر مصيره كما أن إدارة الاتحاد سوف تجتمع مع المدير الفني نونو سانتو لمناقشته بخصوص اللاعبين الأجانب بعد نهاية الموسم”.

مباراة الاتحاد المقبلة

ويختتم الاتحاد منافسات الدوري السعودي للموسم الحالي بمواجهة الطائي في، مساء الأربعاء المقبل عند دقات التاسعة بتوقيت القاهرة والرياض، وذلك يأتي ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مسابقة دوري روشن السعودي.

تتويج الاتحاد

تتويج الاتحاد ببطولة الدوري السعودي جاء بعد صراع شرس مع النصر في الأسابيع الأخيرة، لكنه انتهى في الجولة قبل الأخيرة بفوز مستحق على الفيحاء مع تعثر النصر بالتعادل مع الاتفاق.

وانتزع الاتحاد لقب الدوري السعودي بعد غياب دام لنحو 14 عامًا، إذ يعود آخر مرة اعتلى فيها النمور قمة المسابقة إلى موسم 2009.

حسم الاتحاد لقب الدوري السعودي للمحترفين بعد فوزه بثلاثية على الفيحاء في الجولة قبل الأخيرة من المسابقة.

وتستضيف المملكة العربية السعودية، بطولة كأس العالم للأندية في النسخة المقبلة، ما يتيح مشاركة ممثل عن الدولة المستضيفة والذي سيكون نادي الاتحاد بصفته بطل الدوري السعودي للمحترفين.

ويعد نادي الاتحاد السعودي هو ثالث الأندية التي تأكد مشاركتها في كأس العالم للأندية بعد أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا وأوراوا الياباني بطل دوري أبطال آسيا.