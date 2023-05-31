نجم الزمالك السابق: رحيل أوسوريو غير منطقي

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم منتخب مصر السابق، أن الزمالك ظهر بشكل جيد أمام طلائع الجيش، وأفضل من المباريات الماضية، كما استعاد مصطفى شلبي جزء كبير من مستواه وهو يعيش في حالة تركيز شديدة مؤخرًا لذلك قدم مستوى جيد.

وقال عبدالملك في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "عودة أحمد فتوح شئ جيد لدعم صفوف الزمالك رغم وجوده كلاعب ثالث في الوسط، والمباراة كانت جيدة على المستوى الفني ولازال أوسوريو يسعى لتطبيق طريقة اللعب الجديدة".

وأضاف: "الزمالك في حاجة لاستعادة الثقة والتي لن تتحقق سوى بالانتصارات المحلية، استعدادًا للبطولة العربية للأندية".

وزاد: "طريقة لعب الزمالك غير مناسبة لامكانيات الفريق، ولجنة الكرة يجب أن تتحدث معه وكذلك الجهاز المعاون، ولكنه في النهاية هو المدرب المسؤول، وسيتم محاسبته من مجلس الإدارة في النهاية".

وأتم: "من الصعب رحيل أوسوريو في الوقت الحالي، ولكن يجب الحديث معه لتعديل المسار فقط، والفريق يعاني من نقص واضح في الاسكواد، والزمالك يحتاج إلى صفقات جديدة".

أوسوريو يعلق على فوز الزمالك أمام الطلائع

أكد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك فريقه يستحق الفوز على طلائع الجيش في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

وقال المدير الفني في المؤتمرالصحفي عقب المباراة:" عندما تتحكم في الكرة يجب أن يكون هناك صبر وإصرار وسيتحقق الفوز مثلما حدث في مباراة اليوم أمام طلائع الجيش ".

وتابع قائلا :" الهدف الأول جاء من ركلة ركنية لحسام عبد المجيد، والهدف الثاني يثبت للجميع طريقة لعب الفريق، وعلى الورق بدأت المباراة بأربعة مدافعين وكان أحمد فتوح يلعب في مركز المساك في حالة الدفاع وعندما نستخوذ على الكرة كان يتقدم لوسط الملعب".

وأضاف أوسوريو :" لاعبو الزمالك استطاعوا أن يلعبوا كرة سريعة ومباشرة وأن تكون التمريرات للأمام، وواجهنا منافس كان جيد جدا ولكن الزمالك استحق الفوز".

وقال المدير الفني :" لا أعتمد على لاعب واحد بعينه وأحمد سيد زيزو لاعب مهم للزمالك ولمنتخب مصر، وحتى إذا لم يكن في حالته ولكنه شارك في الأهداف التي أحرزها الزمالك في اللقاء وكان يقدم الأدوار المطلوبة منه".