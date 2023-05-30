يسدل الستار، مساء غدا الأربعاء عن منافسات الموسم الحالي من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، الذي حسمها نادي الاتحاد لصالحه في الجولة قبل الأخيرة.

وتوج الاتحاد ببطولة الدوري السعودي بعد موسم شاق ومنافسة شرسة مع النصر انتهى في الجولة قبل الأخيرة عندما فاز الاتحاد على الفيحاء بثلاثية نظيفة.

وتختتم منافسات الموسم الحالي بثمانية مباريات في توقيت واحد، ستكون أبرزها لقاءات الاتحاد أمام الطائي والهلال ضد الرائد والنصر يستضيف الفتح ويخرج الشباب لملاقاة ضمك.

جدول ترتيب الدوري السعودي قبل الجولة الأخيرة

يتصدر الاتحاد ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 69 نقطة ويليه النصر في المرتبة الثانية برصيد 64 نقطة وفي المركز الثالث يأتي الهلال برصيد 56 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط يأتي الشباب في المركز الرابع، وفي صراع الهبوط تتبارى ثلاثة فرق على بطاقة الهبوط الثانية هم الفيحاء والعدالة الخليج.

الاتحاد في الدوري السعودي

حسم الاتحاد لقب الدوري السعودي للمحترفين بعد فوزه بثلاثية على الفيحاء في الجولة قبل الأخيرة من المسابقة.

وانتزع الاتحاد لقب الدوري السعودي بعد غياب دام لنحو 14 عامًا، إذ يعود آخر مرة اعتلى فيها النمور قمة المسابقة إلى موسم 2009.

تتويج الاتحاد ببطولة الدوري السعودي جاء بعد صراع شرس مع النصر في الأسابيع الأخيرة، لكنه انتهى في الجولة قبل الأخيرة بفوز مستحق على الفيحاء مع تعثر النصر بالتعادل مع الاتفاق.