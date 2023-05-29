بركلات الترجيح.. إنبي يتخطى فيوتشر إلى ربع نهائي كأس مصر

حسم فريق إنبي بطاقة التأهل للدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر بعد تغلبه على منافسه فيوتشر في المباراة الماراثونية التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب بتروسبورت بركلات الترجيح.

وانتهت أحداث الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق وسط إثارة وندية كبيرة من الفريقين.

إنتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي رغم الاستحواذ الواضح لفريق فيوتشر الا أن الهجمات المرتدة للفريق البترولي شكلت خطورة كبيرة على مرمى الحارس محمود جنش.

وفي الشوط الثاني بادر فيوتشر بالهجوم وسجل هدف التقدم عن طريق محمد رضا بوبو وهو الهدف الذي أشعل أجواء المباراة بعد اعتراض لاعبو انبي وجهازهم الفني الذي وصل للإنسحاب من المباراة.

ومع العودة للقاء والتراجع عن قرار الإنسحاب نجح إنبي في الوصول لهدف التعادل من ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء ليتم اللجوء للأوقات الإضافية التي مرت بلاجديد.

وفي ركلات الترجيح حسم إنبي المباراة لصالحه بعدما تصدى حارسه البعوطي لركلة الترجيح التي سددها أحمد عاطف مهاجم فيوتشر.

أزمة نارية تشعل مباراة إنبي وفيوتشر بسبب التحكيم

وكان فريق إنبي قد تراجع عن قراره بالانسحاب من مباراة فيوتشر التي يستضيفها ملعب ستاد بتروسبورت ضمن منافسات ثمن نهائي بطولة كأس مصر.

وكان إنبي قد قرر عدم إستكمال المباراة اعتراضا على احتساب هدف التقدم لفيوتشر والذي سجله محمد رضا بوبو.

واثار الهدف احتجاجات كبيرة بعدما لمست الكرة حكم المباراة نادر قمر الدولة الا أنه احتسب الهدف، قبل اللجوء لتقنية الفار.

ومع لجوء حكم المباراة لتقنية الفار فوجئ بعطل في شاشة عرض اللقطات داخل الملعب ليتوقف اللعب لأكثر من ربع ساعة حتى يتم إصلاح هذا العطل.

وبعد عودة تقنية الفار للعمل قرر حكم المباراة التمسك بقراره باحتساب الهدف، ما اشعل غضب فريق انبي ليقرر الجهاز الفني والاداري سحب اللاعبين من ملعب المباراة وعدم استكمالها قبل أن يتم العدول عن هذا الموقف بعد دقائق.

جهاد جريشة: حكم مباراة إنبي وفيوتشر أخطأ في تطبيق القانون

من جانبه أكد جهاد جريشة الحكم الدولي السابق، أن نادر قمر الدولة حكم لقاء فيوتشر وإنبي في كأس مصر، أخطأ في تطبيق القانون بشكل غير مبرر بعدما اصطدمت الكرة بالحكم.

وأوضح في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس في تصريحات برنامج بوكس تو بوكس: "ان الفار استدعى حكم اللقاء من أجل مشاهدة اللعبة، لكنه وجد التقنية معطلة بسبب عطل في الشاشة".

وأضاف: "قرار الحكم خاطئ وغير شرعي، بشأن احتساب هدف فيوتشر، وأصر على احتساب الهدف بشكل غريب".

وواصل: "الكرة اصطدمت بالحكم وذهبت للاعب فيوتشر، والخطأ قد يساهم في خسارة انبي بكأس مصر وخروجه من البطولة".