محمد شوقي: لن نتخل عن كهربا وهذه حقيقة توتر علاقتنا بالزمالك

أكد محمد شوقي عضو مجلس الإدارة بالنادي الأهلي ، أن النادي الأهلي لديه مباديء ولا يعمل الا للحفاظ على حقوقه ولا يلجأ لسياسات التهديد وهذا يؤكد أن شائعة الانسحاب من السوبر الماضي اذا لم يشارك كهربا أمر عار تماما من الصحة.



وأضاف شوقي :" نحترم اللوائح المنضبطة حينما تطبق على الجميع ونحن كمجلس لا نعترض وقتها .. واعتراضنا على لجنة الإنضباط كان لأسس قانونية ولكن ليس اعتراضا على ايقاف لاعب بعينه .. لأن الأهلي لا يقف على لاعب .. وأيضا لا نتناقش في لوائح حينما تكون عادلة على الجميع. "

واستكمل شوقي :" الأهلي في أزمة كهربا اعترض على مباديء خاطئة بسبب عمل اللجان المستقلة لكن لم نوجه خطابات بشأن كهربا بعينه لأننا نحترم اللوائح ولم يحدث أن هدد الأهلي بعدم لعب السوبر .. ولا يجب الحديث عن هذا الأمر الآن لأن لكل مقام مقال لا يجوز أن نهدد أحد ولم يحدث ربط لعب السوبر بمشاركة كهربا ".

الاهلي يؤكد على عدم تخليه عن كهربا



وعن ايقاف محمود كهربا قال عضو مجلس ادارة الأهلي :" غرامة كهربا اذا وجب دفعها الأهلي لن يتأخر في اطار الضوابط القانونية التي تخدم مصلحة اللاعب والنادي .. الأهلي لا يبيع من يشتريه ولا ينسى من يضحي من أجله والأكيد أن النادي الأهلي لن يترك كهربا مهما حدث .. ولكن ننتظر انتهاء الأمور القانونية ".

وردا على سؤاله حول توتر العلاقة مع نادي الزمالك قال الدكتور محمد شوقي :" الأهلي لم تكن علاقته متوترة مع الزمالك نهائيا ولكن هناك شواهد أمام الإعلام يجب أن ينظر اليها الجميع ، لماذا لم ينظر أحد لزياراة أساطير الزمالك للقلعة الحمراء الموسم الماضي في شهر رمضان وكان من بينهم الكابتن حسن شحاته ".

وأضاف شوقي "أثناء كأس العالم الأخير في قطر أقمت في فندق واحد مع الكابتن حسن شحاته واللواء أحمد سليمان وكان يجمعنا أحاديث ودية يوميا تدل على الأخوة بيننا وتدل أننا نقدر كل الأندية ولا توجد خلافات مع نادي الزمالك وأملك ذكريات طيبة وعلاقات قديمة مع المستشار جلال ابراهيم رئيس نادي الزمالك الأسبق. "