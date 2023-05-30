تفاصيل مشاركة محافظ الشرقية اجتماع مجلس جامعة الزقازيق

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، علي الدور الذي تقوم بها جامعة الزقازيق في تقديم رسالتها التعليمية والأكاديمية والصحية لأبناء المحافظة، مؤكداً أنها ستظل شريك أساسي وداعم رئيسي لإحداث التنمية المستدامة للمساهمة في رقي وتقدم المجتمع.

جاء ذلك خلال مشاركته اجتماع مجلس جامعة الزقازيق برئاسة الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعادل فيكتور أمين عام جامعة الزقازيق، وعمداء الكليات، وذلك بقاعة الاجتماعات بجامعة الزقازيق.

بدأ الاجتماع بالتصديق على محضر إجتماع مجلس الجامعة السابق ومتابعة تنفيذ القرارات المتخذة في الجلسة السابقة أعقبه مناقشة جدول أعمال المجلس والذي تضمن موضوعات تتعلق بالعملية التعليمية والطلاب ، وذلك لاتخاذ القرارات المناسبة بما يحقق الصالح العام وتقديم خريج قادر على العمل والبناء والمساهمه في صنع مستقبل مشرق للوطن.

ومن جانبه رحب رئيس جامعة الزقازيق بمحافظ الشرقية لحرصه الدائم علي المشاركة في اجتماع مجلس جامعة الزقازيق وكذلك حضور كافة الفعاليات التي تنظمها الجامعة ، مؤكدا استمرار التعاون والتنسيق بين الجامعة والمحافظة لتنفيذ ودعم خطط التنمية بكافة القطاعات الخدمية والتنموية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبناء الشرقية.