أوسوريو على الطريق .. الهاربون من الزمالك أزمة تطارد مرتضى منصور

نفى مجلس إدارة نادي الزمالك اليوم الثلاثاء ، مغادرة الكولومبي أوسوريو مقر الإقامة الخاصة به بشكل مفاجئ دون ترتيب ، قبل ساعات قليلة من مواجهة طلائع الجيش على ملعب ستاد القاهرة الدولي في إطار منافسات الدوري الممتاز.





وأكد الزمالك أن المدرب الكولومبي لديه رغبة جادة في الانتقال إلى مدينة 6 أكتوبر للعيش بها بدلاً من فندق الإقامة ، كما أن النادي الأبيض سدد بالكامل مستحقات إقامة المدرب بالفندق ولا توجد مشكلة في هذا الجانب بالإضافة إلى تحمل تكاليف سكنه الجديد.

وفي هذا الصدد يستعرض "الوفد" أبرز المدربين أصحاب القرارات الفجائية في مشوارهم مع النادي الأبيض وصولاً إلى مرحلة الهروب..

تجربة باكيتا

وفي 12 ديسمبر عام 2016 أعلن الزمالك التعاقد مع المدرب البرازيلي باكيتا ، ليفاجئ مجلس إدارة نادي الزمالك اصرار المدرب على عدم إكمال مهمته الفنية مع الأبيض حتى إعلان مجلس الزمالك رحيل باكيتا 3 يناير 2017 ، وفي تصريحات صحفية أدلى بها المدرب البرازيلي عن تجربته مع الزمالك ، أكد أن تواجد مرتضى منصور في رئاسة النادي كن سبب رحيله قائلاً :رئيس النادي كان يتدخل في كل شيء حتى الفنيات، وطريقة تعامله مع اللاعبين ومعي لم تكن جيدة فضلت الرحيل لعدم قدرتي على العمل في مثل هذه الأجواء.

رحيل إيناسيو ..

في يونيو من عام 2017 قرر البرتغالي أوجاستو أيناسيو المدير الفني السابق لنادي الزمالك رحيله عن القلعة البيضاء بعد خلافات حادة بينه وبين مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي الأبيض ليعلن مجلس الإدارة موافقته على الرحيل.

وتولى إيناسيو مهمة تدريب الأبيض في مارس من العام ذاته ، لتستمر رحلته التدريبية أربعة شهور فقط مع النادي الأبيض..

وفي إحدى المؤتمرات الصحفية خرج إيناسيو بتصريحات هجومية تجاه رئيس النادي ومن حوله واصفًا إياهم بأنهم دائمي الموافقة على قرارات رئيس النادي ضاربًا المثل بزجاجة مشروبات غازية أمامه تحمل اسم معين لكن إذا قال رئيس النادي أنها تحمل اسم مختلف سيواقف عليها من حوله دون تفكير من أجل الحفاظ على مناصبهم.

وكشف إيناسيو بعد ذلك السبب الحقيقي وراء رحيله ، وهو رغبة مرتضى منصور في عدم تواجد شيكابالا مع النادي ، على الرغم من احتياج الفريق الفني لخدماته ، لكن إصرار رئيس النادي على رحيله وتجاهل رأي المدرب كان سبب رحيله عن مهتمه التدريبية.

رحيل باتشيكو..

وفي موسم 2014 – 2015 ، غادر البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب الزمالك السابق وبيراميدز الحالي ، مصر بصورة مفاجئة في ديسمبر عام 2014 لينتقل بعدها إلى خوض تجربة تدريبية مع الشباب السعودي، وبرر باتشيكو قرار رحيله عن الزمالك آنذاك بأنه جاء نتيجة لعدم احترام مجلس الإدارة التعامل معه ، موجهًا رسالة إلكترونية إلى مجلس النادي برئاسة مرتضى منصور لإيضاح ملابسات رحيله.

وأعلن مجلس إدارة الزمالك التعاقد مع باتشيكو في ولايته الثانية سبتمبر 2020 ليرحيل للمرة الثانية عن الأبيض في مارس 2021 بعد فسخ التعاقد معه لسوء النتائج.

استنجاد كارتيرون بالسفارة ..

وفي ولاية كارتيرون الثانية أعلن المدرب الفرنسي رحيله عن النادي الأبيض واستنجاده بسفارة بلاده في القاهرة نظرًا لتعرضه لإهانات من قبل مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الأبيض - على حد وصفه – متهمًا إياه باختراق هاتفه المحمول والحصول على محادثات شخصية لعرضها أمام الرأي العام.

ورحل كارتيرون في ولايته الأولى أيضًا بشكل مفاجئ في سبتمبر عام 2020 للذهاب إلى السعودية قبل فترة بسيطة من خوض الأبيض منافسات الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.