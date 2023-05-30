المشرف على الكرة بالمقاولون يدعم لاعبيه قبل مواجهة الإسماعيلي

قام المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب ، عضو مجلس إدارة النادي ، بعقد جلسة مع لاعبي الفريق الأول بتواجد شوقي غريب المدير الفني وأعضاء الجهاز الفني للفريق.





ويستعد المقاولون لملاقاة الإسماعيلي المقرر لها غد الأربعاء في إطار الجولة منافسات الجولة 30 من مسابقة الدوري الممتاز.

واختتم الفريق تدريباته وانتظم اللاعبون عقبه في معسكر مغلق.



وحرص المشرف العام على تحفيز اللاعبين وإبلاغهم بثقة النادي في تقديم شكل ونتائج أفضل خلال الفترة المقبلة لإنهاء مسابقة الدوري في مركز جيد يليق بما يقدمه فريق المقاولون تحت القيادة الفنية لشوقي غريب.

وشدد المشرف العام ، على صعوبة المواجهات المقبلة بداية من مواجهة الإسماعيلي. مؤكدًا للاعبين على أن مجلس الإدارة برئاسة المهندس محسن صلاح لا يتوانى عن دعم الفريق ويثق في الجهاز الفني واللاعبين.

استقبال وفد الفيفا ..

على جانب آخر استقبل المهندس محسن صلاح ، رئيس مجلس إدارة نادي المقاولون العرب ، رفقة المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي منذ عدة أيام، وفد دبلومة الإدارة الرياضية لـ«فيفا» في مصر.

جاء ذلك الاستقبال في حضور الدكتور عمرو محب، ممثل المركز الدولي للدراسات الرياضية التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم«فيفا» في مصر، وأعضاء الدبلومة.

وخلال الاستقبال حرص رئيس نادي المقاولون العرب والمشرف على الكرة على تقديم كامل الدعم المعنوي للوفد الذي يضم مجموعة من دارسي دبلومة الإدارة الرياضية للفيفا في مصر.

وقام الوفد المرافق بالقيام بجولة في مقر النادي بالجبل الأخضر ؛ لمشاهدة منشآت النادي، والإطلاع على النظم والجوانب الإدارية والفنية فيه، في إطار البرنامج المحدد للدارسين وأبدى الوفد إعجابه بالصرح العملاق والمنشآت في النادي.