جهاد جريشة يحسم جدل هدف حسين الشحات في سيراميكا

أكد جهاد جريشة الحكم الدولي السابق، أن هدف حسين الشحات لاعب النادي الأهلي في شباك سيراميكا كليوباترا، صحيح للغاية بعد العودة لتقنية الفيديو التي أكدت عدم وجود حالة تسلل.

وقال جهاد جريشة في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الخطوط التي ظهرت على شاشة الفار تمت بشكل صحيح، وهذه اللعبة كانت صعبة للغاية على المساعد، وسمير جمال من أفضل المساعدين".

وواصل: "هدف حسين الشحات لاعب لأهلي صحيح، ولم يكن هناك أخطاء مؤثرة تمامًا، وانذار كهربا مستحق لأنه ادعى التمثيل رغم وجود احتكاك بسيط".

وتابع جهاد جريشة: "محمد عادل أظهر مستوى جيد للغاية عكس ما ظهر عليه في لقاء الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري، وهو حصل على راحة من المباريات ولذلك استعاد مستواه في لقاء اليوم".

وأكمل جريشة: "قبل لقاء الزمالك والاسماعيلي كان محمد عادل مُجهد وأدار 4 مباريات خلال فترة وجيزة للغاية".

وأردف: "لست مع اعلان قرار ايقاف اي حكم، رغم ارتكاب نادر قمر الدولة خطأ فادح كان حديث وسائل الاعلام الرياضية في العالم كله".

جهاد جريشة: بيريرا لم يضف شيئاً للتحكيم المصري

واستطرد جهاد جريشة: "فيتور بيريرا لا يعمل حتى الآن، ولا يتحدث مع الحكام لتعديل الأخطاء، وهذا ما علمته من جانب الحكام، كلاتنبرج كان موجودًا ويحلل الأخطاء، لا نريد جولات سياحية من جانبه في المحافظات نريد أن يظهر عمله على الأرض، لابد أن يكون لبيريرا دور في التحليل، هو يجلس في المحاضرات يشاهد فقط، ولا يتدخل في أي شئ".

وتابع الحكم الدولي السابق: "هناك بعض الحكام ارسلوا شكوى لبيريرا عبر الواتس آب، وقال لهم ان الموسم الخاص بهم انتهى وسيبحث الشكاوى في الموسم المقبل، فيتور بيريرا لم يضيف للتحكيم المصري، كلاتنبرج عندما كان موجودا كان له قرار ويتحدث مع الحكام، وكان يتدخل ويصدر قرارات عكس ما يحدث الآن".

وأتم جريشة تصريحاته: "يجب التدخل بشكل عاجل لاصلاح الاخطاء التحكيمية، وان يعمل بيريرا بشكل جيد، لانه خبير اجنبي موجود داخل الاتحاد، ونحن مقبلين على الجولات الحاسمة في بطولة الدوري والتي ستحدد الهابطين للقسم الثاني".