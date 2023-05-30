الأحد المقبل .. ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد

في مواجهة مرتقبة جماهيريًا ، يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الوداد المغربي في تمام التاسعة مساء يوم الأحد المقبل الرابع من يونيو الجاري بتوقيت القاهرة، في ذهاب الدور النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.



ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الفضائي الحصري للفعاليات الأفريقية على صعيدي الأندية والمنتخبات.

ويخوض الفريقان مواجهة الإياب على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية يوم 11 من الشهر ذاته لحساب منافسات إياب البطولة القارية.

مران الأهلي ..

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم الثلاثاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة مرانه الأول استعدادًا لمباراة الوداد المغربي المقرر لها مساء يوم الأحد المقبل على ستاد القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وخاض لاعبو الأحمر الذين لم يشاركوا في مواجهة أمس أمام سيراميكا كليوباترا لحساب منافسات الدوري مرانًا قويًّا ضم جزء بدني وتدريبات إضافية بالكرة، بينما خاض حراس المرمى تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس، في الوقت الذي واصل فيه أكرم توفيق تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش مران الفريق.

كان الأهلي قد حقق الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد ليواصل سلسلة انتصاراته المتتالية، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس على استاد القاهرة، والمؤجلة من الجولة السابعة والعشرين لبطولة الدوري الممتاز.