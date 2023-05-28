تكرم الفائزين بالمركز الأول جمهوريًا في مسابقة الفنون البيئية بنجع حمادي

كرم أبوالوفاء عبدالسلام الدردير، مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية بقنا، اليوم الأحد، بمكتبه، الطلاب الفائزين بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة "الفنون البيئية" للتربية الموسيقية للعام 2022 /2023، بحضور موجهي التربية الموسيقية، وعدد من أولياء أمور الطلاب والطالبات المكرمين.

وقالت سوزي عادل حافظ موجه أول التربية الموسيقية بإدارة نجع حمادي التعليمية، إن المسابقة جرت فعالياتها تحت رعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وإشراف صابر عبدالحميد زيان مدير عام الشؤون التنفيذية، وريم عفت موجه عام التربية الموسيقية بالمديرية، ومتابعة أبوالوفاء عبدالسلام الدردير مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، ووجيه فوزي موسي موجه التربية الموسيقية بنجع حمادي.

وأضافت حافظ، أن قائمة الطلاب والطالبات المكرمين شملت كلا من الطالب فادي عماد رفعت "عازف" والطالبات "أغابي يوحنا - يوستينا صفوت - أشرقت راجح صابر - سلمى محمود عبدالراضي - آية أيمن عبدالناصر - هنا محمود أحمد - رباب أنور محمد الصغير - إيربن عصام جرجس".

وشملت قائمة المكرمين، مديحة محمد حسن مدير إدارة مدرسة الشهيدة ميار أبوالسعود الإعدادية بنات بنجع حمادي، الحائزة على المركز الأول جمهوريًا في مسابقة "الفنون البيئية" للتربية الموسيقية للعام 2022 /2023، و سوزي عادل حافظ موجه أول التربية الموسيقية بنجع حمادي، وسحر لحظي معلمة التربية الموسيقية المشرفة على الطالبات الفائزات في المسابقة، ووجيه فوزي موسى موجه التربية الموسيقية بنجع حمادي، وبترو صلاح عضو المكتب الفني لتوجيه التربية الموسيقية.

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة التربية والتعليم بالأنشطة التربوية ورعاية ودعم الطلاب والطالبات الموهوبين، وصقل مهاراتهم في مختلف الأنشطة.