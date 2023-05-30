الأربعاء 31 مايو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

الطريق إلى البرلمان

تفاصيل اجتماع "شباب النواب" واللجنة الأولمبية لحسم المشاركة في البطولة العربية

مجلس النواب
مجلس النواب

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، وذلك لمناقشة مشاركة الاتحادات الرياضية الاولمبية بدورة الألعاب العربية المقامة بدولة الجزائر شهر يوليو 2023،وكذلك مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة اعضاء مجلس النواب.

واستهلت اللجنة اجتماعاتها بمناقشة مشاركة الاتحادات الرياضية في دورة الألعاب العربية المقامة بالجزائر خلال الفترة من 5 – 15 يوليو 2023 والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية والمهندس شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية المصري و المهندس ياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة ومعتز عاشور عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية.

 

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وجاء الاجتماع وفقا للتوصية الصادرة من لجنة الشباب في اجتماعها يوم الأحد الماضي بتشكيل لجنة مشتركة من كل من وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية واتحاد اللجان الأولمبية العربية واتحاد الاتحادات الرياضية العربية لدراسة المشاركة بدورة الألعاب العربية المقامة بدولة الجزائر وإفادة لجنة الشباب والرياضة بما انتهت إليه دراسة اللجنة المشتركة من حيث المشاركة بالبطولة من عدمه.

وفي نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بضرورة إصدار اللجنة الأولمبية المصرية قرارها الخاص بدورة الألعاب العربية بالجزائر سواء بالمشاركة او عدم المشاركة أو المشاركة الجزئية مشفوعاً بالأسباب الفنية على أن يتم إرسال الخطاب اليوم إلى وزارة الشباب والرياضة.

يذكر أن النائبة سحر طلعت مصطفى عضو مجلس النواب، كانت أثارت في اجتماع اللجنة يوم الأحد الماضي أزمة عدم إضافة العديد من الألعاب بدورة الألعاب العربية المقرر تنظيمها في الجزائر يوليو المقبل، خاصة التى تتميز بها مصر وتحصد فيها مراكز متقدمة، مثل التايكوندو والفروسية والرماية ومصارعة السيدات ورفع الأثقال. 

وتساءلت النائبة سحر طلعت مصطفى، خلال الاجتماع، عن سبب عدم إضافة هذه الألعاب، مما يضيع على مصر فرص قوية لتحقيق فوز والحصول على ميداليات ذهبية، وطالبت بحسم هذا الملف للحفاظ على صورة ومكانة مصر الرياضية خاصة أن فكرة عدم وجود ملاعب لهذه الألعاب بالجزائر، أمر يتطلب المراجعة، نظرا لتنظيم مسابقات لتلك الألعاب من قبل.

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